Бащата - в затвора, синът - извън футбола до живот след бой на детски мач (ВИДЕО)

Тежки наказания след бой на мач при подрастващите в Северна Македония!

Става дума за срещата от турнир в град Щип и мач между Шкупи и Брегалница, която така и не завърши.

Причината - в 89-ата минута бащата на един от футболистите на Шкупи нахлу на терена и наби двама от футболистите на Брегалница.

Наказанието

Полицията се намеси, за да прекрати боя, а след това арестува 43-годишния баща. Съдът в Щип му отреди 8 дни зад решетките заради побоя, нанесен над двама футболисти на 15 години. Едно от момчетата е получило тежки удари, а другото е със счупен нос.

Напрежението е ескалирало, след като синът на осъдения е получил червен картон заради грубо влизане.

От Футболната централа на Северна Македония заявиха, че са санкционирали и младия футболист, при това с най-тежко наказание - изваждане от футбола до живот.

Това не е всичко!

Тъй като нахлуването на бесния баща предизвика масово меле, в което се включиха и останалите зрители, както и другите футболисти, санкции има и за клубовете.

Шкупи е глобен заради нахлуване на фенове, Брегалница - като организатор на турнира, за пропуски в охраната и осигуряването на мача.

Тези наказания се налагат поименно и след разследване на случая от страна на централата.

Иначе за 4 мача със спрени права вече е един футболист на Брегалница, а един от Шкупи - със забрана да играе в следващите 3 месеца, тъй като са били доста активни по време на боя.

