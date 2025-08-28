bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Бащата - в затвора, синът - извън футбола до живот след бой на детски мач (ВИДЕО)

Тежки санкции в Северна Македония

Тежки наказания след бой на мач при подрастващите в Северна Македония! 

Става дума за срещата от турнир в град Щип и мач между Шкупи и Брегалница, която така и не завърши. 

Причината - в 89-ата минута бащата на един от футболистите на Шкупи нахлу на терена и наби двама от футболистите на Брегалница. 

Наказанието

Полицията се намеси, за да прекрати боя, а след това арестува 43-годишния баща. Съдът в Щип му отреди 8 дни зад решетките заради побоя, нанесен над двама футболисти на 15 години. Едно от момчетата е получило тежки удари, а другото е със счупен нос

Напрежението е ескалирало, след като синът на осъдения е получил червен картон заради грубо влизане. 

От Футболната централа на Северна Македония заявиха, че са санкционирали и младия футболист, при това с най-тежко наказание - изваждане от футбола до живот

Това не е всичко! 

Тъй като нахлуването на бесния баща предизвика масово меле, в което се включиха и останалите зрители, както и другите футболисти, санкции има и за клубовете. 

Шкупи е глобен заради нахлуване на фенове, Брегалница - като организатор на турнира, за пропуски в охраната и осигуряването на мача. 

Тези наказания се налагат поименно и след разследване на случая от страна на централата. 

Иначе за 4 мача със спрени права вече е един футболист на Брегалница, а един от Шкупи - със забрана да играе в следващите 3 месеца, тъй като са били доста активни по време на боя.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

затвор деца полиция баща бой юноши щип северна македония шкупи Брегалница

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Време е за жребий! Кой срещу кого в основната фаза на Шампионската лига?

Време е за жребий! Кой срещу кого в основната фаза на Шампионската лига?
Григор Димитров разочарова 1,1 милиона души

Григор Димитров разочарова 1,1 милиона души

Борбата върна онези 300 000 лв. на спортното министерство

Борбата върна онези 300 000 лв. на спортното министерство
ЦСКА се хвали:

ЦСКА се хвали: "Армията" грейна в червено (ВИДЕО)

Последни новини

Борбата върна онези 300 000 лв. на спортното министерство

Борбата върна онези 300 000 лв. на спортното министерство
ЦСКА се хвали:

ЦСКА се хвали: "Армията" грейна в червено (ВИДЕО)
Григор Димитров разочарова 1,1 милиона души

Григор Димитров разочарова 1,1 милиона души

Време е за жребий! Кой срещу кого в основната фаза на Шампионската лига?

Време е за жребий! Кой срещу кого в основната фаза на Шампионската лига?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV