Без изненади на наградите The Best (ВИДЕО)

Без изненади на наградите The Best, които ФИФА връчи на бляскава церемония в Катар. Футболист №1 за 2025 г. е носителят на "Златната топка" Усман Дембеле от Пари Сен Жермен.

"Благодаря на всички, които са гласували за мен, както и на президента на ФИФА Джани Инфантино. Благодаря и на моето семейство, че винаги е до мен. Ясно е, че в основата на наградата са успехите, които постигнахме с ПСЖ.", коментира звездата на европейския клубен шампион.

При вратарите над всички е бившият съотборник на Дембеле във френския тим - Джанлуиджи Донарума, в момента носещ екипа на Манчестър Сити.

Луис Енрике разочарова

При треньорите победител стана Луис Енрике, който изведе ПСЖ до требъл от титла, Купа и Шампионска лига.

Испанският специалист обаче възмути организаторите - не присъства в залата, въпреки че ПСЖ е в Доха и утре се сблъсква с бразилския Фламенго за Междуконтиненталната купа.

Вместо Енрике приза взе негов помощник, който излезе на сцената... по анцуг.

Наградата "Пушкаш" отиде при Сантиаго Монтиел от аржентинския Индепендиенте.

The Best XI

Джанлуиджи Донарума (ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ), Уилиан Пачо (ПСЖ), Върджил ван Дайк (Ливърпул), Нуно Мендеш (ПСЖ), Коул Палмър (Челси), Джуд Белингам (Реал Мадрид), Витиня (ПСЖ), Педри (Барселона), Ламин Ямал (Барселона), Усман Дембеле (ПСЖ)

