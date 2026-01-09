bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Бивш на Челси разтърси, остават му дни живот

Няма да успея да благодаря лично на всички, написа той

Бивш на Челси разтърси, остават му дни живот

Посланието на бившия играч на Челси Ламиша Мусонда разтърси феновете. 33-годишният белгиец разкри в социалните мрежи, че му остават дни живот.

"Осъзнавайки, че времето ми е ограничено, разбирам и колко хора са били до мен. Животът е труден, но гледката е прекрасна", започна Мусонда.

"С голяма тъга споделям, че здравето ми е критично и в момента се боря за оцеляване. Подкрепата и молитвите ви биха означавали много"

Разтърсващи думи

Екс футболистът обяви, че 2-годишното му отсъствие от публичното пространство е именно заради битка с коварно заболяване - тежък и изтощителен период за него.

"Имах щастието да изживея красива младост и усещам, че все още имам какво да дам. Тежи ми мисълта, че може би няма да успея лично да благодаря на всички, които са били част от живота ми", добави белгиецът.

Ламиша бе в школата на Челси между 2012 и 2014 г. Той пристигна в английския гранд заедно с братята си Тика и Чарли-младши. От тях единствено последният стигна до мъжкия отбор на "сините". И тримата обаче имаха проблеми с контузии.

Полузащитникът мина още през Андерлехт и Мехелен в родината си, испанските Лагостера и Паламос, както и конгоанския Мазембе. Той има 9 мача за младежкия национален отбор (U21) на Белгия между 2011 и 2013 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

англия челси живот дни белгия социални мрежи футболист послание Социалните мрежи бивщ латиша мусонда

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Те са бъдещето": Кога ще бъдат наградени най-добрите млади спортисти у нас?
Макавеева за Латвийската кула: В подкошието нямаше прошка (ВИДЕО)

Макавеева за Латвийската кула: В подкошието нямаше прошка (ВИДЕО)
Успех №14, но пред раздяла ли са Симеон Николов и Локо?

Успех №14, но пред раздяла ли са Симеон Николов и Локо?
Симеоне вбесил Винисиус с едно изречение

Симеоне вбесил Винисиус с едно изречение
Боримиров: Очакваме удари под кръста в битката за титлата (ВИДЕО)

Боримиров: Очакваме удари под кръста в битката за титлата (ВИДЕО)

Последни новини

Везенков отнесе Байерн на Пешич в Евролигата (ВИДЕО)

Везенков отнесе Байерн на Пешич в Евролигата (ВИДЕО)
Макавеева за Латвийската кула: В подкошието нямаше прошка (ВИДЕО)

Макавеева за Латвийската кула: В подкошието нямаше прошка (ВИДЕО)
Успех №14, но пред раздяла ли са Симеон Николов и Локо?

Успех №14, но пред раздяла ли са Симеон Николов и Локо?
Снежана Иванова: Младите спортисти заслужават подкрепа и признание (ВИДЕО)

Снежана Иванова: Младите спортисти заслужават подкрепа и признание (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV