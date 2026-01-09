Бивш на Челси разтърси, остават му дни живот

Посланието на бившия играч на Челси Ламиша Мусонда разтърси феновете. 33-годишният белгиец разкри в социалните мрежи, че му остават дни живот.
"Осъзнавайки, че времето ми е ограничено, разбирам и колко хора са били до мен. Животът е труден, но гледката е прекрасна", започна Мусонда.
"С голяма тъга споделям, че здравето ми е критично и в момента се боря за оцеляване. Подкрепата и молитвите ви биха означавали много"
Terrible news: Lamisha Musonda has announced on his social media that he has only a few days left to live.— Football Tweet(@Footballtweet) January 9, 2026
He has been battling a serious illness for two years.
“Life is made up of highs and lows, and no one can truly understand the pain you endure.
These past two years… pic.twitter.com/KHZH0fYFqf
Екс футболистът обяви, че 2-годишното му отсъствие от публичното пространство е именно заради битка с коварно заболяване - тежък и изтощителен период за него.
"Имах щастието да изживея красива младост и усещам, че все още имам какво да дам. Тежи ми мисълта, че може би няма да успея лично да благодаря на всички, които са били част от живота ми", добави белгиецът.
Ламиша бе в школата на Челси между 2012 и 2014 г. Той пристигна в английския гранд заедно с братята си Тика и Чарли-младши. От тях единствено последният стигна до мъжкия отбор на "сините". И тримата обаче имаха проблеми с контузии.
Полузащитникът мина още през Андерлехт и Мехелен в родината си, испанските Лагостера и Паламос, както и конгоанския Мазембе. Той има 9 мача за младежкия национален отбор (U21) на Белгия между 2011 и 2013 г.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK