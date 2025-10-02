Бивш на Черно море осъди Партизан за 1,3 млн. евро

Бивш футболист на Черно море осъди Партизан за 1,3 млн. евро. Спортният арбитражен съд в Лозана се произнесе в полза на Патрик Андраде, съобщават сръбските медии.

Националът на Кабо Верде игра за "моряците" в периода 2018-2020 г. Преди около година той спря трансферите на "гробарите" заради спор за 270 хил. евро.

Финансов кошмар

Най-тежкият удар по Партизан е отпреди десетина години, когато 50% от правата на Андрия Живкович бяха дадени на суперагента Пини Захави срещу 1,25 млн. евро.

Кошмарът беше пълен, защото по онова време левичарят беше оценяван на 10 млн. евро.

Присъдата от Лозана е окончателна и според нея Партизан ще трябва да плати на Андраде възнагражденията, които са били актуални, когато той напуска клуба. Както и почти всички заплати, които са му били гарантирани до края на сътрудничеството.

Този акт значително усложни ситуацията по отношение на мониторинга от УЕФА към Партизан, който приключи на 30 септември със "сив период" от 15 дни. Това е времето, с което Партизан разполага, за да кандидатства за европейски лиценз следващото лято.

