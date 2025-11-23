„Бях на 15 и бягах от смъртта“

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Легендарният босненски футболист Хасан Салихамиджич бивш спортен директор на Байерн Мюнхен и човек с кариера, която блести като прожектор върху европейския футбол. Играл за Хамбургер, Ювентус и Волфсбург. Германската медия Spox публикува специален материал за него за живота и пътя му, които звучат като холивудски сценарий: история за оцеляване, за жилава амбиция и за доказване в страна, в която пристига като пълен аутсайдер.

Роден в Ябланица

Салихамиджич е, редом с Вахид Халилходжич, най-яркият футболен глас на Ябланица град, който напуска в разгара на войната през 90-те. Талантът му е забелязан в Белград, по време на подготовката на кадетския национален отбор на Югославия. Трябвало е да се яви на 1 май, но баща му Ахмед и съотборникът му от мостарския Вележ Ведран Пелич го откарват още на 30 април до летището в Сараево за полет към Белград.

Арсенал е фаворит №1 в Шампионската лига за първи път в историята!

Но Сараево вече гори. От 6 април боевете бушуват, летището е под контрола на сръбската армия. В Брадина, между Кониц и Сараево, Салихамиджич стои четири часа на контролно-пропускателен пункт, докато югославската армия официално потвърди, че поканата му е валидна. Полетът на 30 април се оказва последният редовен пътнически самолет между Сараево и Белград...

Войната тепърва започва

Той повече не успява да се върне. Тренира седмици наред в Цървена звезда, надявайки се ситуацията да се промени. Но войната тепърва започва. И Хасан няма избор поема по дълъг, разкъсан маршрут през Унгария, Словения и Хърватия, за да се добере обратно до Ябланица.

Пътува два дни към родния си град към място, където не го чака нищо добро. Едва петнайсетгодишен, работи като сервитьор, а баща му Ахмед отчаяно звъни по клубове из Европа, молейки някой да вземе сина му и да го измъкне от ада.

Моля, лимонада!“

И чудото идва. След огромни усилия и съдействието на Ахмед Халилходжич (братовчед на Вахид), Хамбург решава да му даде договор. Брацо чака три месеца документите, за да може да напусне Босна и Херцеговина. Когато най-сетне пристигат, баща му го отвежда с кола до Сплит, откъдето той хваща автобус за Германия. Съпругата на Ахмед трябва да го чака на гарата, но не идва. Брацо сяда в кафене и едва изрича: Моля, лимонада!“. Сервитьорът го поглежда и казва: Кажи го на нашия език, братко!“.

Баща ми първо трябваше да ме закара с кола до Хърватия. Оттам автобусите вървяха за Германия, аз седнах в този за Дортмунд. На границата винаги трепериш, но имахме късмет минахме“, спомня си Салихамиджич.

"Имах една чанта и малко пари"

Пристигнах в Дортмунд, оттам хванах влак за Хамбург. Имах една чанта и малко пари. Не знаех какво ме чака.“

Барселона към Левандовски: Спри да вкарваш!

И така започва битката. Не само за кариерата му, а за нормален живот. И попада в точните ръце Феликс Магат става негов треньор в HSV. След три години опити дебютира за първия отбор и остава до 1998 г. Неуморен, обсебен от футбола… макар че любовта едва не му взима главата.

През май 1997 г., бързайки от тренировка към среща с приятелката си, катастрофира с взето назаем BMW кабрио и оцелява по чудо. Колата се блъска в стената на семейна къща и влиза направо в хола. Пожарникарите го изваждат от останките, а домакинята на къщата е откарана в болница от шок.

Брацо е войникът

Салихамиджич е невредим. През 1998 г. се присъединява към Байерн клубът, който току-що е загубил титлата от Кайзерслаутерн и назначава Отмар Хицфелд, архитектът на златната ера на Борусия Дортмунд. Хицфелд и Брацо се превръщат в машина. Заедно завладяват света. Салихамиджич става незаменима част от звездния състав Елбер, Ефенберг, Шол, Кан, Лизаразю, а преди това Матеус и Баслер. Всички със своите характери, но Брацо войникът. Тихият, стопроцентов професионалист, който изпълнява всичко.

Животът му поднася още едно изпитание цунами през 2004 г., което връхлита семейството му по време на почивка. Салихамиджич оцелява и тогава.

От войната до върха на Европа. От аутсайдер до спортен директор на европейския шампион. История, каквато само футболът може да напише.

Звезда на Байерн отнесе сурово наказание (ВИДЕО)

 
