Звезда на Байерн отнесе сурово наказание (ВИДЕО)

Звезда на Байерн Мюнхен ще пропусне следващите 3 мача на германския гранд в Шампионската лига. Наказанието на Луис Диас е заради груба при победата с 2:1 срещу Пари Сен Жермен по-рано този месец.

Тогава крилото отбеляза и двата гола за баварците, преди да бъде изгонен за безумно влизане в краката на Ашраф Хакими.

Снимка: Reuters

От ПСЖ потвърдиха на следващия ден, че защитникът е получил травма на левия глезен. Мароканският национал не е играл оттогава. Хакими прие наградата за футболист №1 на Африка в сряда, накуцвайки до сцената.

Диас е ключов за Байерн откакто пристигна на Алианц Арена през лятото с трансфер от Ливърпул на стойност 70 млн. евро. През настоящия сезон той има 11 гола и 5 асистенции в 17 мача за мюнхенци във всички турнири.

Снимка: Reuters

Мегасблъсък на върха

Треньорът на Байерн Венсан Компани очакваше Диас да пропусне само гостуването на Арсенал. Колумбиецът обаче няма да бъде на линия и за домакинствата на Спортинг Лисабон (9 декември) и Юнион Сен Жилоа (21 януари).

Байерн и Арсенал са два от трите перфектни отбора в Шампионската лига до момента. Двубоя можете да гледате в сряда (26 ноември) от 21:30 ч., пряко по bTV Action. Срещата ще бъде коментирана от две легенди!

