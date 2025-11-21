bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Звезда на Байерн отнесе сурово наказание (ВИДЕО)

Без Луис Диас не само срещу Арсенал в сряда (21:30 ч., bTV Action)

Звезда на Байерн Мюнхен ще пропусне следващите 3 мача на германския гранд в Шампионската лига. Наказанието на Луис Диас е заради груба при победата с 2:1 срещу Пари Сен Жермен по-рано този месец.

Тогава крилото отбеляза и двата гола за баварците, преди да бъде изгонен за безумно влизане в краката на Ашраф Хакими.

Снимка: Reuters

От ПСЖ потвърдиха на следващия ден, че защитникът е получил травма на левия глезен. Мароканският национал не е играл оттогава. Хакими прие наградата за футболист №1 на Африка в сряда, накуцвайки до сцената.

Момчето на мама: Как новият герой на Африка остави бившата си без нищо?

Диас е ключов за Байерн откакто пристигна на Алианц Арена през лятото с трансфер от Ливърпул на стойност 70 млн. евро. През настоящия сезон той има 11 гола и 5 асистенции в 17 мача за мюнхенци във всички турнири.

Снимка: Reuters

Мегасблъсък на върха

Треньорът на Байерн Венсан Компани очакваше Диас да пропусне само гостуването на Арсенал. Колумбиецът обаче няма да бъде на линия и за домакинствата на Спортинг Лисабон (9 декември) и Юнион Сен Жилоа (21 януари).

Байерн и Арсенал са два от трите перфектни отбора в Шампионската лига до момента. Двубоя можете да гледате в сряда (26 ноември) от 21:30 ч., пряко по bTV Action. Срещата ще бъде коментирана от две легенди!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Sunderland и Арсенал

Sunderland
Sunderland
2 : 2
Арсенал
Арсенал
35%
Притежание на топката
65%
6
Точни удари
12
0
Неточни удари
5
29
Опасни атаки
88
13
Нарушения
13
2
Корнери
2
2
Засади
0
5-4-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadium of Light

Състави

22
32 20 5 6 17
25 34 27 28
18
23
7 10 19
36 41
12 2 6 33
1
Робин Роефс 22 Робин Роефс
Трай Хюм 32 Трай Хюм
Норди Мукиеле 20 Норди Мукиеле
Даниел Балард 5 Даниел Балард
Лютшарел Гертруида 6 Лютшарел Гертруида
Рейнилдо 17 Рейнилдо
Бертран Траоре 25 Бертран Траоре
Гранит Джака 34 Гранит Джака
Ноа Садики 27 Ноа Садики
Енцо Льо Фее 28 Енцо Льо Фее
Уилсън Исидор 18 Уилсън Исидор
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Тагове:

арсенал шампионска лига звезда байерн мюнхен контузия наказание пряко btv action сурово ашраф хакими Луис Диас

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Тайната на Мая Стоева, скрита в 13 тома на Джек Лондон

Тайната на Мая Стоева, скрита в 13 тома на Джек Лондон

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
Талант на Сити напусна клуба... от скука

Талант на Сити напусна клуба... от скука
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

Последни новини

Обвинението срещу Иван Иванов и сина му катастрофира в съда

Обвинението срещу Иван Иванов и сина му катастрофира в съда
Талант на Сити напусна клуба... от скука

Талант на Сити напусна клуба... от скука
Официално: Норвежец пое Лудогорец

Официално: Норвежец пое Лудогорец
Надскочиха Кристиано Роналдо (ВИДЕО)

Надскочиха Кристиано Роналдо (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV