Арсенал е фаворит №1 в Шампионската лига за първи път в историята!

Шампионската лига навлиза в решителната си фаза, а балансът на силите се променя пред очите ни. След четири изиграни кръга футболната Европа има нов лидер сред фаворитите — Арсенал. За пръв път в историята си лондончани са с най-ниски ставки при коефициентите в букмейкърските къщи, измествайки Байерн Мюнхен от върха.

След категоричната победа над Славия Прага (3:0), „артилеристите“ записаха осми пореден мач без допуснат гол. Нито един друг отбор в турнира не може да се похвали с подобно постижение — доказателство, че отборът на Микел Артета вече не е просто сензация, а реален претендент за европейската корона.

Снимка: БГНЕС

Драмата в Париж също пренареди класацията. Байерн оцеля с човек по-малко срещу ПСЖ (2:1) и се изкачи до второ място. Парижани, които водеха преди кръга, сега се смъкнаха до третата позиция. Реал Мадрид и Ливърпул запазиха своите коефициенти.

Барселона е извън радара

След зрелищното 3:3 с Брюж, Барселона за първи път от години изпада от топ 3 на фаворитите. Каталунците вече делят петото място с Манчестър Сити — сигнал, че магията на „блаугранас“ може и да избледнява.

Карабах – приказката на турнира

Най-впечатляващата история идва от Азербайджан. Карабах шокира футболната Европа, след като направи 2:2 с Челси и натрупа 7 точки от 4 мача. Според последните данни букмейкърите вече оценяват шансовете им за излизане от групата на 74% – исторически момент за отбора, който преди турнира бе считан за абсолютен аутсайдер.

Голмайсторите

В битката за „Златната обувка“ Виктор Осимен направи хеттрик за Галатасарай срещу Аякс (3:0) и временно излезе напред. Но зад него дебнат обичайните заподозрени – Холанд, Мбапе и Кейн, всеки с по пет гола.

Рекордът на Кристиано Роналдо от 17 попадения през сезон 2013/14 все още изглежда недостижим.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен