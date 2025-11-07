bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Арсенал е фаворит №1 в Шампионската лига за първи път в историята!

Карабах шокира Европа – 74% шанс за плейофи

Шампионската лига навлиза в решителната си фаза, а балансът на силите се променя пред очите ни. След четири изиграни кръга футболната Европа има нов лидер сред фаворитите Арсенал. За пръв път в историята си лондончани са с най-ниски ставки при коефициентите в букмейкърските къщи, измествайки Байерн Мюнхен от върха.

След категоричната победа над Славия Прага (3:0), артилеристите“ записаха осми пореден мач без допуснат гол. Нито един друг отбор в турнира не може да се похвали с подобно постижение доказателство, че отборът на Микел Артета вече не е просто сензация, а реален претендент за европейската корона.

Снимка: БГНЕС

Драмата в Париж също пренареди класацията. Байерн оцеля с човек по-малко срещу ПСЖ (2:1) и се изкачи до второ място. Парижани, които водеха преди кръга, сега се смъкнаха до третата позиция. Реал Мадрид и Ливърпул запазиха своите коефициенти.

Барселона е извън радара

След зрелищното 3:3 с Брюж, Барселона за първи път от години изпада от топ 3 на фаворитите. Каталунците вече делят петото място с Манчестър Сити сигнал, че магията на блаугранас“ може и да избледнява.

Беше любимец, стана кошмар: Холанд отново наказа Дортмунд (ВИДЕО)

Карабах приказката на турнира

Най-впечатляващата история идва от Азербайджан. Карабах шокира футболната Европа, след като направи 2:2 с Челси и натрупа 7 точки от 4 мача. Според последните данни букмейкърите вече оценяват шансовете им за излизане от групата на 74% исторически момент за отбора, който преди турнира бе считан за абсолютен аутсайдер.

Голмайсторите

В битката за Златната обувка“ Виктор Осимен направи хеттрик за Галатасарай срещу Аякс (3:0) и временно излезе напред. Но зад него дебнат обичайните заподозрени Холанд, Мбапе и Кейн, всеки с по пет гола.

Рекордът на Кристиано Роналдо от 17 попадения през сезон 2013/14 все още изглежда недостижим.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен

ПСЖ
ПСЖ
1 : 2
Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
71%
Притежание на топката
29%
11
Точни удари
6
14
Неточни удари
3
94
Опасни атаки
25
7
Нарушения
9
9
Корнери
1
3
Засади
3
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Parc des Princes

Състави

30
2 5 51 25
33 17 8
29 10 7
9
17 7 14
6 45
27 4 2 44
1
Лукас Шевалие 30 Лукас Шевалие
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Брадли Баркола 29 Брадли Баркола
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Тагове:

кристиано роналдо арсенал байерн мюнхен микел артета холанд кейн Мбапе

