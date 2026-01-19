Дано татко се гордее с мен: Жорди Кройф ще спасява Аякс

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кроф и Аякс. Кармична връзка, белязала една от най-великите епохи във футбола. Историята продължава - с назначението на Жорди Кройф за технически директор на нидерландския гранд.

Синът на покойния гигант на играта Йохан постигна устно споразумение с ръководството още през декември. 51-годишният бивш шеф в Барселона подписа за два сезона и беше представен след 2:2 срещу Го Ахед Ийгълс.

Името на стадиона

"За мен наистина е специално да бъда тук - заяви Кройф-младши. - Стадионът носи името на моя баща, а Аякс заема централна роля в моя живот от най-ранна възраст. Изпълнен съм с гордост и страст. Надявам се да направя татко горд, където и да е."

Очаква се Кройф да влезе и в Надзорния съвет. Там наскоро попадна друга икона на клуба - Дани Блинд.

Футболна кариера

Жорди Кройф е възпитаник на академията на Аякс. Мести се в тази на Барселона, след като баща му поема каталунския гранд през 1988 г. Носи екипите на Барса (заедно с Христо Стоичков), Манчестър Юнайтед и Нидерландия. След това става технически директор на АЕК Ларнака и Макаби Тел Авив, където е и треньор през сезон 2017/18.

Става селекционер на Китай и Еквадор, преди да стане технически директор на Барселона през 2022 г.

Дълбока криза

Кройф се присъединява към Аякс в разгара на поредния труден сезон. Колосът от Амстердам изостава на 18 точки от лидера ПСВ и има само 3 точки от 6 мача в Шампионската лига. на УЕФА е извън обсега след спечелването само на три точки от първите си шест мача. Треньорът Джон Хейтинга беше уволнен само след пет месеца на поста.

Аякс търсеше нов технически директор след оттеглянето на Алекс Крус. Той подаде оставка заради отчайващите резултати, но остана до назначаването на негов заместник.

Кройф ще има задачата да намери нов треньор. А двамата заедно ще трябва да измъкнат Аякс от дълбоката криза.

