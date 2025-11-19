bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Държава с население от едва 150 000 души се класира за световното

Най-малката държава на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико

Държава с население от едва 150 000 души се класира за световното
Reuters

Кюрасао е най-малката държава, класирала се за световното първенство по футбол през 2026 г. Националният отбор на страната спечели своята група в квалификациите в зона КОНКАКАФ.

Най-малката държава 

Населението на острова в южната част на Карибите е приблизително 150 000 души. Предишната най-малко населена държава, играла на финалите на световното първенство, бе Исландия (334 000) на Мондиала в Русия през 2018 година. 

От четвърти в света до дъното: Докога ще продължаваме така? (ВИДЕО)

В последния си мач от квалификациите Кюрасао завърши 0:0 с Ямайка на стадион Индипендънс Парк“ в Кингстън.

Снимка: Reuters

Огромна радост

Старши треньорът на Кюрасао Дик Адвокат пропусна мача поради семейни причини и отборът бе воден от помощник-треньорите Дийн Горе и Кор Пот. Домакините останаха с десет души в края на мача, тъй като Джонатан Ръсел получи два жълти картона за шест минути. Ямайка завърши на второ място с 11 точки.

Преди 10 години Кюрасао заемаше 150-о място в ранглистата на ФИФА. В момента е на 82-о. Кюрасао се превръща в четвъртия дебютант на световното догодина след Кабо Верде, Узбекистан и Йордания.

Кой отива на световно и кой все още има шанс?

Световното първенство ще се проведе през лятото на 2026 г. в Канада, САЩ и Мексико. За първи път 48 отбора ще участват в турнира.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

остров световно първенство исландия квалификации мондиал 2026 Кюрасао

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кой отива на световно и кой все още има шанс?

Кой отива на световно и кой все още има шанс?

Кристиано Роналдо вечеря с Тръмп и саудитския принц (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо вечеря с Тръмп и саудитския принц (ВИДЕО)
Гонзо: Колко са 3 години от 2023-та? Казват, че съм с осми клас (ВИДЕО)

Гонзо: Колко са 3 години от 2023-та? Казват, че съм с осми клас (ВИДЕО)
368 дни по-късно: Чудото се случи! Победихме на футбол!

368 дни по-късно: Чудото се случи! Победихме на футбол!

Последни новини

На 100 долара от олимпийски финал: Нермедин Селимов

На 100 долара от олимпийски финал: Нермедин Селимов
Кристиано Роналдо вечеря с Тръмп и саудитския принц (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо вечеря с Тръмп и саудитския принц (ВИДЕО)
Кой отива на световно и кой все още има шанс?

Кой отива на световно и кой все още има шанс?

Гонзо: Колко са 3 години от 2023-та? Казват, че съм с осми клас (ВИДЕО)

Гонзо: Колко са 3 години от 2023-та? Казват, че съм с осми клас (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV