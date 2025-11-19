Държава с население от едва 150 000 души се класира за световното

Кюрасао е най-малката държава, класирала се за световното първенство по футбол през 2026 г. Националният отбор на страната спечели своята група в квалификациите в зона КОНКАКАФ.

Най-малката държава

Населението на острова в южната част на Карибите е приблизително 150 000 души. Предишната най-малко населена държава, играла на финалите на световното първенство, бе Исландия (334 000) на Мондиала в Русия през 2018 година.

В последния си мач от квалификациите Кюрасао завърши 0:0 с Ямайка на стадион „Индипендънс Парк“ в Кингстън.

Снимка: Reuters

Огромна радост

Старши треньорът на Кюрасао Дик Адвокат пропусна мача поради семейни причини и отборът бе воден от помощник-треньорите Дийн Горе и Кор Пот. Домакините останаха с десет души в края на мача, тъй като Джонатан Ръсел получи два жълти картона за шест минути. Ямайка завърши на второ място с 11 точки.

Преди 10 години Кюрасао заемаше 150-о място в ранглистата на ФИФА. В момента е на 82-о. Кюрасао се превръща в четвъртия дебютант на световното догодина след Кабо Верде, Узбекистан и Йордания.

Световното първенство ще се проведе през лятото на 2026 г. в Канада, САЩ и Мексико. За първи път 48 отбора ще участват в турнира.

Снимка: Reuters

