Кой отива на световно и кой все още има шанс?

Вижте какво се случи след последните мачове от квалификациите

Кой отива на световно и кой все още има шанс?
Reuters

Само няколко месеца остават до 23-ото световно първенство по футбол! То ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 г., а участниците почват да стават ясни! 

Вчера, 18 ноември, се изиграха последните мачове от квалификациите в зона "Европа", като вече са ясни отборите, които ще гледаме отвъд Океана, както и тези, които имат все още шанс да си спечелят виза. 

Българският тим не е сред тях. Въпреки победата над Грузия с 2:1, "лъвовете" ще си гледат мачовете от световното от вкъщи, както се случва от 1998 г. насам. 

Класирани

На Мондиал 2026 ще играят 48 отбора. 

От Европа сигурни участници в момента са:

Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерландия, Австрия, Норвегия, Белгия, Англия, Хърватия

Снимка: Reuters

Те спечелиха своите групи в квалификациите. 

Шанс има за още 4 тима - завършилите на вторите места в групите и тези, които заслужиха това право през последното издание на Лигата на нациите. 

Те ще играят полуфинали и финал, а победителят ще си спечели виза. Жребият е на 20 ноември. 

Ето и разпределението по групи:

Италия, Дания, Турция, Украйна (урна 1)
Полша, Уелс, Чехия, Словакия (урна 2)
Република Ирландия, Албания, Босна, Косово (урна 3)
Румъния, Швеция, Северна Македония, Северна Ирландия (урна 4).

Снимка: Reuters

Останалите класирани

САЩ, Канада и Мексико се класират по право като домакини. 

От Азия визи имат Иран, Узбекистан, Южна Корея, Йордания, Япония, Австралия, Катар, Саудитска Арабия.

Снимка: Reuters

От Африка участия във финалите ще вземат Египет, Сенегал, Южна Африка, Кабо Верде, Мароко, Кот д'Ивоар, Алжир, Тунис, Гана.

От Южна Америка идват Аржентина, Еквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия, Парагвай.

От Океания с визи са Панама, Хаити и Кюрасао.

Още един бараж

В четвъртък ще се изтегли и баража за интерконтиненталния плейоф - мачове между представителите на различните континентални федерации. 

Снимка: Reuters

За него се класираха Конго, Боливия, Нова Каледония, Ирак, Суринам и Ямайка. Два от тимовете ще участват на Мондиала. 

