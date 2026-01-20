Дейвид Бекъм с първи думи за скандала със сина му (ВИДЕО)

Първи думи от семейството на Дейвид и Виктория Бекъм след като синът им Бруклин разказа своята версия за разлома в отношенията им.

По-рано днес 26-годишният първороден в семейството обвини родителите си в "Инстаграм", че са се опитали да повлияят негативно на брака му с милиардерската наследница Никола Пелц. Той разказа, че майка му е отказала в последния момент да ушие сватбена рокля, че е провалила първия им танц с неприлични движения, че баща му ги е игнорирал преди 50-годишния му юбилей в Лондон и че Дейвид и Виктория са считали съпругата му за "недостойна" за него.

Признанията, които взривиха света, дойдоха само дни след като се появи информация, че Бруклин се е свързал със семейството си чрез адвокати, за да ги предупреди да не говорят по негов адрес.

В тази напрегната ситуация Дейвид Бекъм гостува в... предаване за икономика.

Социалните мрежи

Нямаше как темата със семейната драма да не бъде засегната в разговора, дори през въпрос за социалните мрежи и влиянието им.

"Винаги съм говорил за социалните мрежи и силата им... За добро и за лошо. Това, до което децата имат достъп в днешно време, може да бъде опасно. Но това, което аз лично открих, особено във връзка с децата си, е как да го използвам по правилните начини. Успях да използвам платформата си за моите последователи, за УНИЦЕФ. И това е най-големият инструмент, който информира хората за случващото се по света за децата", започна Бекъм и добави:

Снимка: Getty Images

"И се опитах да направя същото с децата си, да ги образовам. Те правят грешки, но на децата е позволено да правят грешки. Така се учат. На това се опитвам да науча децата си. Понякога трябва да им позволиш да правят тези грешки."

Обвиненията

26-годишният Бруклин също засегна темата за социалните мрежи в шокиращите си признания. Той заяви, че семейството му изгражда фалшив медиен образ, който няма нищо общо с действителността.

Снимка: Getty Images

Дейвид и Виктория са една от двойките за пример в света на спорта, като имат трима сина и една дъщеря. Те успяха да преживеят историята с изневярата на бившия футболист и заедно да изградят два успешни бизнеса - той като собственик на футболния Интер Маями с Лео Меси в състава, а тя като един от най-нашумелите модни дизайнери.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK