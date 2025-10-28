bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

До сълзи трогателно: Как Хулиан Алварес почете починало момиче? (ВИДЕО)

Постъпката му е провокирана от бащата, който е фен на Атлетико Мадрид

До сълзи трогателно: Как Хулиан Алварес почете починало момиче? (ВИДЕО)

Важно ли е да си добър футболист? Да! Ако с това си изкарваш хляба е много важно действията ти на терена да са категорични. 

Но по-важно от това е да си добър човек! Като и тогава действията говорят повече от думите.

Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид е и двете! И наскоро го доказа, като осъществи една от съкровените мечти на фен на тима - да почете паметта на дъщеря си

Молбата

Наскоро от Атлетико публикуваха видео, на което се вижда как Алварес се приближава до средата на терена на стадион "Метрополитано" с цвете в ръка. 

Вървейки натам, той обяснява ситуацията: 

"Един фен дойде и ми даде това цвете. Каза ми, че дъщеря му е починала наскоро. Помоли ме да поставя цветето в средата на терена. Така че съм тръгнал да направя точно това. Доста е тъжно. Той е верен фен на Атлетико и ще изпълня неговото желание", обясни Алварес. 

От клуба не разкриват кой е фенът, а и едва ли е нужно. 

Скръбта му очевидно беше уважена от любимия му клуб. 

Критики

Към аржентинският футболист обаче не липсваха и критики. 

Част от потребителите в социалните мрежи видяха неуместно поведение. Те не критикуват самият жест, а фактът, че Алварес говори за него с усмивка. 

Това обаче не помрачи красивото послание на футболиста. Одобрителните коментари са в пъти повече. 

Кариерата

Хулиан Алварес пристигна в Атлетико през лятото на 2024 г. Той има 23 гола в 46 мача за испанския тим. 

Преди това аржентинецът игра за Ривър Плейт и Манчестър Сити. 

25-годишният нападател е част от тима на Аржентина, който стана световен шампион през 2022 г. и спечели Копа Америка през 2021 и 2024 г. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

фен цвете Аржентина атлетико мадрид молба почит дъщеря починала хулиан алварес фуболист

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

В наша съседка: Падаш от Брага, дължиш 10 000 евро

В наша съседка: Падаш от Брага, дължиш 10 000 евро
Гришо: Доволен съм, не знаех какво да очаквам

Гришо: Доволен съм, не знаех какво да очаквам

Хокеен фен е с опасност за живота след ужасяващо падане от трибуните

Хокеен фен е с опасност за живота след ужасяващо падане от трибуните

Лионел Меси обнадежди Аржентина за Мондиала

Лионел Меси обнадежди Аржентина за Мондиала

Скандал в Турция: 371 рефери имат сметки в сайтове за залагания

Скандал в Турция: 371 рефери имат сметки в сайтове за залагания

Последни новини

Хулио Веласкес: Липса на уважение е да говорим постоянно за Лудогорец (ВИДЕО)

Хулио Веласкес: Липса на уважение е да говорим постоянно за Лудогорец (ВИДЕО)
Никола Цолов дебютира във Формула 2 след месец?

Никола Цолов дебютира във Формула 2 след месец?
Лионел Меси обнадежди Аржентина за Мондиала

Лионел Меси обнадежди Аржентина за Мондиала

Хокеен фен е с опасност за живота след ужасяващо падане от трибуните

Хокеен фен е с опасност за живота след ужасяващо падане от трибуните

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV