До сълзи трогателно: Как Хулиан Алварес почете починало момиче? (ВИДЕО)

Важно ли е да си добър футболист? Да! Ако с това си изкарваш хляба е много важно действията ти на терена да са категорични.

Но по-важно от това е да си добър човек! Като и тогава действията говорят повече от думите.

Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид е и двете! И наскоро го доказа, като осъществи една от съкровените мечти на фен на тима - да почете паметта на дъщеря си!

Молбата

Наскоро от Атлетико публикуваха видео, на което се вижда как Алварес се приближава до средата на терена на стадион "Метрополитано" с цвете в ръка.

Вървейки натам, той обяснява ситуацията:

"Един фен дойде и ми даде това цвете. Каза ми, че дъщеря му е починала наскоро. Помоли ме да поставя цветето в средата на терена. Така че съм тръгнал да направя точно това. Доста е тъжно. Той е верен фен на Атлетико и ще изпълня неговото желание", обясни Алварес.

View this post on Instagram A post shared by Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

От клуба не разкриват кой е фенът, а и едва ли е нужно.

Скръбта му очевидно беше уважена от любимия му клуб.

Критики

Към аржентинският футболист обаче не липсваха и критики.

Част от потребителите в социалните мрежи видяха неуместно поведение. Те не критикуват самият жест, а фактът, че Алварес говори за него с усмивка.

Това обаче не помрачи красивото послание на футболиста. Одобрителните коментари са в пъти повече.

Кариерата

Хулиан Алварес пристигна в Атлетико през лятото на 2024 г. Той има 23 гола в 46 мача за испанския тим.

Преди това аржентинецът игра за Ривър Плейт и Манчестър Сити.

25-годишният нападател е част от тима на Аржентина, който стана световен шампион през 2022 г. и спечели Копа Америка през 2021 и 2024 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK