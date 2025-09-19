bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Допингирана звезда се утешава с известна актриса

Михайло Мудрик чака наказанието си

Допингирана звезда се утешава с известна актриса
The Sun

Михайло Мудрик - сигурно отдавна не сте чували това име. 24-годишният футболист не е играл за Челси и Украйна от миналия ноември, след като бе обвинен в употреба на допинг.

Според британските медии наказанието му ще бъде за 4 години, но това явно не притеснява бързоногото крило, защото той си е намерил утешение в последните месеци.

Утешението

Според слуховете украинецът е започнал връзка с американската певица и актриса Джордин Джоунс, която е с 1 година по-голяма от него. Наблюдателни фенове забелязаха, че Мудрик често коментира нейни снимки в социалните мрежи.

Също така той е изпратил покана на известната актриса да я заведе в "Дисниленд" в Париж, а няколко дни по-късно тя сподели снимки именно оттам.

В игра кога?

В момента Мудрик чака официалната си присъда, но бившият му клуб Шахтьор Донецк твърди, че той е невинен. "Когато говорим за Мудрик, не мислим за пари, а за човешко същество. Съчувстваме му. Знаем, че той е 100% невинен и ще го покаже. Подкрепяме го като бивш играч, човек и приятел. Не мислим, че парите са важни", сподели спортният директор Дарио Сърна.

Михайло Мудрик премина от Шахтьор в Челси през зимата на 2023 г. за близо 70 милиона евро, след като дълго време бе спряган за Арсенал. Оттогава той изигра 73 мача, в които се отчете с 10 гола и 11 асистенции.

