Драма за милиони: Реал Сосиедад взе Купата на краля и прибра над 1 млн. евро

Само дни след големия си триумф над Барселона в Шампионската лига, Атлетико Мадрид преживя тежък удар – загуба на финала за Купата на краля срещу Реал Сосиедад след инфарктни дузпи.
Баският тим триумфира след 4:3 при наказателните удари, след като редовното време и продълженията завършиха 2:2.
Финалът започна шокиращо – още в 15-ата секунда Баренечеа даде аванс на Реал Сосиедад след асистенция на Гедеш.
Атлетико реагира бързо и изравни чрез Лукман в 18', но точно преди почивката капитанът Оярсабал отново даде преднина на баските.
Когато всичко изглеждаше решено, Хулиан Алварес взриви стадиона с красив гол в 83' и прати мача в продължения.
Истинският герой се оказа вторият вратар на Реал Сосиедад – Унай Мареро, който спаси две ключови дузпи срещу Сьорлот и Алварес.
Така той се превърна в човека, донесъл четвъртата Купа на краля в историята на клуба след триумфите през 1909, 1986 и 2020 г.
Освен славата, престижът носи и солиден финансов бонус. Победителят Реал Сосиедад ще получи 200 000 евро награда, а финалистът Атлетико Мадрид ще прибере приблизително 1 000 000 евро.
Но истината, е че Купата на краля носи значително по-малко приходи от други турнири:
Шампионска лига → около 100 милиона евро
Ла Лига → около 60 милиона евро
Световно клубно първенство → около 5 милиона евро
Купа на краля → около 1.2 милиона евро
Причината? Турнирът е създаден така, че да подпомага целия испански футбол, включително малките клубове. Общо турнирът генерира 33 милиона евро от телевизионни права.
От тях:
90% отиват към професионалния футбол
10% към аматьорските клубове.