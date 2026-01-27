Скандалът в наглед едно от най-стабилните семейства в спорта - това на бившия капитан на футболния тим на Англия и Манчестър Юнайтед Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория продължава.
След като големият им син Бруклин заяви, че не иска да се помирява с тях и разказа за начините, по които двамата му известни родители са опитали да го разделят със съпругата му Никола Пелц, всички погледи са насочени към фамилията.
А хора като Дейвид и Виктория никога не разочароват! Винаги изглеждат аристократично, предвид проблемите, а и с помощта на държавни отличия.
Виктория Бекъм получи едно от най-високите държавни отличия на Франция. Тя вече е кавалер на Ордена за изкуства и литература на страната.
Тя бе официално удостоена с тази чест на официална церемония в Париж. А плътно с нея бяха съпругът ѝ и децата. Е, естествено без Бруклин и съпругата му Никола.
Но пък на церемонията присъстваха приятелките на по-малките ѝ синове. Ромео доведе Кимбърли Търнблу, а Круз - Джаки Апостел.
Едно от обвиненията на Бруклин към родителите му беше, че често са се опитвали да внедрят в живота му "жени от миналото му". Такава е Ким, която в момента е с Ромео, а в тийнейджърските години е била за кратко половинка на големия брат.
Тя използва социалните мрежи, за да отправи послание към майката на приятеля си: "Честито, Виктория Бекъм! Истинско вдъхновение и пример за подражание! Обичаме те!"
Джаки Апостел също се обърна към Виктория: "Честито, Виктория Бекъм! Твоята страст, креативност, устойчивост, но най-вече доброта и уважение към всички около теб, са част от много причини, заради които заслужаваш тази чест, а и още повече! Вдъхновяваш ни постоянно и е много красиво да виждаме как цялата ти работа бива призната. Обичаме те!".
На семейната снимка семейството изглежда сплотено и усмихнато.
Големият син на Бекъм продължава да не поддържа връзка с родителите си. Той не присъства като на вчерашната церемония, така и при обявяването на рицарското звание на баща му.
Вместо поздравление към майка си, той публикува видео, на което се вижда хармоничните отношения със съпругата му.
