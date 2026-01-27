bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Драмата в Бекъмови: Думите на другите две "снахи"!

Мама Виктория получи едно от най-високите отличия във Франция

Драмата в Бекъмови: Думите на другите две "снахи"!
Instagram

Скандалът в наглед едно от най-стабилните семейства в спорта - това на бившия капитан на футболния тим на Англия и Манчестър Юнайтед Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория продължава. 

След като големият им син Бруклин заяви, че не иска да се помирява с тях и разказа за начините, по които двамата му известни родители са опитали да го разделят със съпругата му Никола Пелц, всички погледи са насочени към фамилията. 

А хора като Дейвид и Виктория никога не разочароват! Винаги изглеждат аристократично, предвид проблемите, а и с помощта на държавни отличия. 

(Почти) Всички заедно

Виктория Бекъм получи едно от най-високите държавни отличия на Франция. Тя вече е кавалер на Ордена за изкуства и литература на страната

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

Тя бе официално удостоена с тази чест на официална церемония в Париж. А плътно с нея бяха съпругът ѝ и децата. Е, естествено без Бруклин и съпругата му Никола

Но пък на церемонията присъстваха приятелките на по-малките ѝ синове. Ромео доведе Кимбърли Търнблу, а Круз - Джаки Апостел

Думите

Едно от обвиненията на Бруклин към родителите му беше, че често са се опитвали да внедрят в живота му "жени от миналото му". Такава е Ким, която в момента е с Ромео, а в тийнейджърските години е била за кратко половинка на големия брат.

 

Снимка: Instagram

Тя използва социалните мрежи, за да отправи послание към майката на приятеля си: "Честито, Виктория Бекъм! Истинско вдъхновение и пример за подражание! Обичаме те!"

Джаки Апостел също се обърна към Виктория: "Честито, Виктория Бекъм! Твоята страст, креативност, устойчивост, но най-вече доброта и уважение към всички около теб, са част от много причини, заради които заслужаваш тази чест, а и още повече! Вдъхновяваш ни постоянно и е много красиво да виждаме как цялата ти работа бива призната. Обичаме те!".

Снимка: Instagram

На семейната снимка семейството изглежда сплотено и усмихнато. 

А Бруклин?

Големият син на Бекъм продължава да не поддържа връзка с родителите си. Той не присъства като на вчерашната церемония, така и при обявяването на рицарското звание на баща му. 

Вместо поздравление към майка си, той публикува видео, на което се вижда хармоничните отношения със съпругата му. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by @brooklynpeltzbeckham

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

семейство дейвид бекъм бекъм виктория бекъм бруклин бекъм Джаки Апостел снахи Кимбърли Търнблу

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

И Антъни Иванов на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов на Игрите за допингирани

Президентът на щангите излезе в болничен в ключов момент

Президентът на щангите излезе в болничен в ключов момент
Владимир Илиев е на прага на историята (ВИДЕО)

Владимир Илиев е на прага на историята (ВИДЕО)
11 дни преди Игрите: МОК работи с екипа на Весела Лечева

11 дни преди Игрите: МОК работи с екипа на Весела Лечева

Последни новини

Ето и десетте, които ще се борят за Спортист на годината!

Ето и десетте, които ще се борят за Спортист на годината!

И Антъни Иванов на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов на Игрите за допингирани

Получи помощ от Скалата, после се отрече от родителите си (ВИДЕО)

Получи помощ от Скалата, после се отрече от родителите си (ВИДЕО)
Президентът на щангите излезе в болничен в ключов момент

Президентът на щангите излезе в болничен в ключов момент
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV