Слабите точки в позицията на сина на Бекъм

Скандалът в семейството на Дейвид и Виктория Бекъм е толкова сложен и заплетен, че още дълго ще вълнува целия свят!

Вчера, 20 януари, потребителите на социалните мрежи се събудиха с разказа на големия син на бившия капитан на Манчестър Юнайтед и националния отбор по футбол на Англия и съпругата му, която е една от най-успешните модни дизайнерки в последните години. В него Бруклин твърди, че няма никакво намерение да се сдобрява със семейството си. А обвиненията валят едно след друго.

Наследникът на Бекъм твърди, че родителите му изграждат фалшив медиен образ, че имат различно отношение към децата си, в зависимост от това как те участват в изграждането на този имидж и най-скандалното - че майка му е провалила сватбата му с милиардерската наследница Никола Пелц от 2022 г.!

Британските медии впрегнаха всички сили, за да разследват твърденията му в детайли. И откриха няколко несъответствия.

Името

Бруклин твърди: "Седмици преди големия ни ден родителите ми многократно ме притискаха и се опитваха да ме подкупят, за да се откажа от правата върху името си, което щеше да засегне мен, жена ми и бъдещите ни деца. Те бяха категорични в искането си да подпиша преди сватбата ми, защото условията на сделката ще бъдат променени. Моето отлагане се и оттогава не са се отнасяли с мен по същия начин."

Според The Sun, семейството регистрира името Бруклин Бекъм като търговска марка през 2016 г. Не е ясно каква е стойността ѝ, но със сигурност не е малка, предвид че цялото състояние на семейството е близо 600 милиона евро! С този акт те се опитват да защитят именно тази своя империя.

Снимка: Instagram

Роклята

Бруклин твърди: "Майка ми отмени изработката на роклята на Никола в последния момент, въпреки че беше развълнувана да носи нейния дизайн, което я принуди спешно да си намери нова рокля."

Информацията тук се разминава с тази от стилистката на Никола за сватбата - Лесли Фремар, която през 2022 г. разказа пред VOGUE, че булката е пътувала за проби за сватбената си рокля два пъти до Рим, а след това я е пробвала и два пъти в Ню Йорк.

На сватбата си Никола носеше рокля на "Валентино", докато Виктория бе с модел от нейната марка.

Рожденият ден на Дейвид

Бруклин твърди: "Все пак пътувахме до Лондон за рождения ден на баща ми и ни отказаха цяла седмица, докато чакахме, опитвайки се да планираме качествено време с него. Той отказваше, освен ако не беше на голямото му парти със сто гости и камери на всеки ъгъл. Когато най-накрая се съгласи да се види с мен, беше при условие, че Никола не бъде поканена. Това беше шамар в лицето."

Фактите сочат, че Никола и Бруклин наистина са били в Лондон. Това показват и снимките им от романтични разходки в Лондон. Никой не е дал категоричен отговор дали Дейвид се е срещнал със сина си все пак. Ясно е, че младата двойка обаче пропусна и другите възможности да отпразнува полувековния юбилей на Дейвид. Той празнува и в Маями дни преди големия купон в Лондон.

Снимка: Getty Images

Контролиращата Никола

Бруклин твърди: "Твърдението, че жена ми ме контролира, е напълно погрешно. През по-голямата част от живота си съм бил контролиран от родителите си."

В последните години се появиха няколко твърдения, че Никола Пелц се държи като "разглезена богаташка дъщеря". Те са подкрепени с твърденията от съдебното дело на семейство Пелц срещу сватбените агентки Никол Брагин и Ариана Грихалба.

Те съдиха семейството на булката заради неприемливо отношение. Двете професионалистки заявиха, че им се е налагало да работят по минимум 17 часа на ден, за да покрият изискванията на булката.

Именно от това дело тръгна и слуха за скандалите между Никола и Виктория на сватбата.

Снимка: Getty Images

Фризьорът на Пелц - Джъстин Андерсън, също коментира не в полза на своята клиентка. Той я нарече "човек с лоша енергия" и заяви, че разказите на Бруклин му изглеждат сякаш провокирани, за да оправят лошия имидж на Никола.

Жените

Бруклин твърди: "Семейството ми постоянно се отнася с неуважение към жена ми. Майка ми многократно е канила жени от миналото ми в живота ни по начини, които очевидно са имали за цел да ни накарат и двамата да се чувстваме неудобно.“

В случая вероятно става дума за Кимбърли Търнблу - приятелката на брата на Бруклин Ромео. Двамата са заедно от около година. Смята се, че тя е имала кратка връзка с Бруклин в тийнейджърските години.

Именно тези отношения бяха сочени като причина номер 1 за раздора покрай рождения ден на Дейвид. Семейството очевидно приема изключително добре Ким, като тя присъства на всички събития - със или без Никола и Бруклин.

Снимка: Instagram

Танцът

Бруклин твърди: "Майка ми открадна първия ми танц със съпругата ми, който беше планиран седмици предварително на фона на романтична любовна песен. Пред 500-те ни сватбени гости, Марк Антъни ме извика на сцената, където в програмата беше планиран романтичният ми танц със съпругата ми, но вместо това майка ми чакаше да танцува с мен. Тя танцува много неподходящо с мен пред всички. Никога през целия си живот не съм се чувствал по-неудобно или унижен."

За конфликт между Никола и Виктория се заговори веднага след сватбата. Твърди се, че Марк Антъни се е съгласил да пее безплатно на сватбата, но е нарекъл майката на Бруклин "Най-красивата жена на света". На това булката е реагирала като е избягала от залата и се е наложило да я утешават.

Снимка: Getty Images

Според публикацията на VOGUE, която описва събитието в детайли, първият танц на двойката е бил на песента „Can't Help Falling in Love“, а случката с Антъни е часове по-късно, когато на дансинга е била и сестрата на Бруклин Харпър.

Кучетата

Бруклин твърди: "Веднъж, когато жена ми помоли майка ми за подкрепа, за да спаси кучета, загубили домовете си по време на пожарите в Лос Анджелис, майка ми отказа."

Последната публична поява на Бруклин и Никола като част от семейство Бекъм е на Коледа през 2024 г. Пожарите в Лос Анджелис се случиха през януари 2025 г. Няма доказателства за отказ от страна на Виктория, нито за съдействие.

Снимка: instagram.com/davidbeckham

Знае се, че Никола е подкрепила приюта за кучета „Къщата на Йоги“.

Ако съдим по изказването на Бруклин, липсата на действия от страна на Виктория е причината за охладняване на отношенията.

