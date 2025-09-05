Ексклузивни кадри от възстановителната тренировка на Испания (ВИДЕО)

Испанският национален отбор по футбол нанесе загуба с 0:3 на България в първи мач от квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г. И явно престоят им у нас им е харесал!

И днес, 5 септември, часове след мача, европейските шампиони се появиха на националния стадион "Васил Левски". А там ги чакаше познато лице - Христо Стоичков.

Заниманието

Причината за появата им е традиционната възстановителна тренировка.

Испанците ще проведат едно занимание, като се очаква да се отбият и до фитнеса.

Тренировката е закрита за медии и фенове. Въпреки това около стадиона имаше десетки футболни почитатели, които искаха да зърнат звездите, сред които са носителят на "Златната топка" Родри, младите звезди Ламин Ямал, Нико Уилямс, Педри, утвърдени имена като Алваро Мората, Дани Карвахал и още.

Стоичков - единственият българин, който е вдигал "Златната топка", също изчака актуалните европейски шампиони. Той се поздрави сърдечно със селекционера Луис де ла Фуенте.

Полетът

В заниманието не участва Ламин Ямал, който получи лека травма в гърба по време на мача и не успя да доиграе срещата.

От щаба на Испания обаче са оптимисти за състоянието му и нямат притеснения, че той ще пропусне гостуването на Турция на 7 септември.

"Ла Фурия Роха" ще лети с чартърен полет за турския град Коня, където ще е срещата. Полетът е в 18:00 ч. българско време днес, 5 септември.

