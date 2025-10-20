Полицейска забрана и спорна хореография провалиха звездния миг на Краев и Апоел

Близо 4200 дни или иначе казано – 11 години. Толкова време измина от последната победа на Апоел над Макаби в дербито на Тел Авив. Като добавим факта, че през изминалия сезон „червените“ се подвизаваха във второто ниво на местния футбол, то привържениците на двата отбора очакваха с голямо нетърпение срещата в неделната вечер на стадион „Блумфийлд“.

За интригата спомагаше и моментната ситуация в класирането – Макаби бе с точка преднина пред Апоел, но и двата тима отстъпваха на добре познатия на феновете на Левски Апоел Беер Шева.

Андриан Краев

Мачът щеше да бъде по-особен и за „шестицата“ на домакините Андриан Краев. През лятото българинът шокира мнозина, преминавайки в Апоел от португалския Каза Пия, но много бързо успя да се наложи като една от водещите фигури в тима. Статистическият му принос през сезона е 7 мача, 2 гола и асистенция, но статистиката не ни казва всичко.

„Той е един от най-впечатляващите чужденци, които Апоел е имал през последните години. Краев е от тези играчи, които отиват на ново място и веднага пасват идеално“, казва известният местен коментатор Ори Купър.

Хората в клуба отбелязват, че на партньорството на българина с бразилеца Фалкао в средата на терена се крепи балансът на целия отбор. Феновете веднага го припознаха като свой любимец и неслучайно на всеки мач на трибуните се развява родният трибагреник.

„Ако дадеш сърцето си на червената фланелка, тогава, както другите българи, ще влезеш в душите ни. Бягай, бори се и гори в играта. Ние няма да спрем да пеем и да повтаряме: Андриан Краев“.

Това в свободен превод е текстът на специалната песен, която агитката на Апоел измисля в чест на българина. Съвсем наскоро в клубните профили в социалните мрежи се появи видео, на което Краев бива посетен от две възрастни дами от български произход, които му подариха домашно приготвени наши ястия, включително пълнени чушки.

В самия Апоел българската връзка се котира много високо. „Изключително приятно сме изненадани от приема, който баскетболният ни отбор получи в София. Още на първата среща с Барселона имаше голям интерес от страна на медиите и феновете, а залите в столицата ви и Самоков предложиха отлични условия, така че в България се чувстваме като у дома“, казаха от Апоел.

„Вие сте първият чуждестранен журналист в последните години, който посещава страната ни за спортно събитие и ние оценяваме този факт“, добавя колегата от isport.com.il Рой Янкелович, който отразява всички най-големи спортни събития.

Споменатите баскетболисти бяха сред ВИП гостите на дербито, което обяснимо предизвикваше огромен интерес. Самият мач се проведе няколко дни след завръщането на заложниците на „Хамас“ и тленните останки на част от загиналите в плен. По време на минутата, посветена на тях, двете агитки изглеждаха повече от обединени, но това бе само привидно, тъй като 2 часа преди срещата напрежението се усещаше във въздуха.

От полицията в Тел Авив се бяха похвалили, че в навечерието на двубоя са задържали 5 души при сблъсъци на фенове с органите на реда, а други 13 са арестувани за опит да внесат опасна пиротехника.

Преди двата отбора да излязат на терена противниковите сектори решиха да демонстрират чувствата си със специални хореографии - „Днес е мачът на вашия живот“, написаха тези на Макаби, докато Апоел заложиха на недвусмисленото „Разкъсайте ги на части“. Последната бе придружена с димна завеса в червено и бяло (клубните цветове) и импровизирана заря – нещо напълно обичайно навсякъде по света. Поради това последвалото половинчасово суетене, придружено с две шокиращи съобщения остави всички без думи – срещата няма да се състои, тъй като полицията не може да обезпечи сигурността на двубоя.

Безредиците

Така вместо да следим за събитията на терена, всички журналисти се отправихме към зоната около съблекалните, където бе анонсирано, че ще има брифинг на полицията, но вместо това пред медиите говориха разгневените функционери на двата отбора. Същевременно се разбра, че официалната причина за анулирането на срещата е фактът, че трима полицаи са пострадали от пиротехниката на феновете на Апоел, като това важи и за млада привърженичка на домакините.

Решението на полицията бе комбинирано с предупреждение към привържениците да напуснат трибуните, което бе посрещнато крайно враждебно. Това наложи органите на реда да нахлуват на стадиона и да изтласкват хора оттам, като на инсталираната във фоайето плазма ясно се виждаше как конна полиция преследва отказващи да се подчинят на заповедите фенове.

Макар все още да няма официално решение на футболните власти в Израел, очакванията са, че заради слаба организация на двубоя Апоел ще претърпи служебна загуба. През миналия сезон Макаби вече се облагодетелства от подобна ситуация, след като гостуването на съименниците им от Хайфа бе прекратено на полувремето заради хвърлени предмети към терена, а сега съвпаденията изглеждат прекалено много. Няма как да не направим паралел с положението в България, където дори хвърлен нож към терена не впечатлява длъжностните лица, а ако подобни мерки се взимат на мачове между Левски и ЦСКА, малко от тях изобщо биха завършили.

Без съмнение един от най-разочарованите от решението на властите бе Андриан Краев, който не по своя вина пропусна окончателно да намери място в сърцата на феновете на Апоел.

„Бях убеден, че с помощта на нашите фенове ще успеем да спечелим, но за съжаление по независещи от нас обстоятелства изобщо не играхме. Като всеки играч и аз искам да участвам в подобни двубои и да ги печеля, но няма какво да се направи. Съжалявам, че няколко мои близки хора направиха всичко възможно да присъстват на срещата, а се оказа, че усилията им са отишли напразно. Важното е да продължаваме с добрите игри и в края на сезона ще видим къде се намираме. Самият аз съм доволен от престоя ми тук и се радвам, че и хората в клуба и феновете са доволни от мен“, заяви Краев, който обяснимо за подобна ситуация нямаше как да скрие разочарованието си.

Неговото влияние в Апоел обаче се вижда с просто око и надеждите на всички почитатели на родния футбол е тази форма да се пренесе и в мачовете на националния отбор, което определено би променило незавидното положение на представителния тим.

