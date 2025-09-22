bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Футболните звезди преди "Златната топка" - първо пряко на btvsport.bg!

Започваме в 20:00 ч.

Футболните звезди преди "Златната топка" - първо пряко на btvsport.bg!
uefa.com

Днес, 22 септември, е Денят на независимостта у нас и Денят на "Златната топка" във футболния свят! 

В края на празничния ден каналите и платформите на bTV Media Group ще ви заведат в Париж! В театър "Шатле" ще се съберат най-добрите футболисти и треньори в света. 

Самата церемония започва в 22:00 ч., пряко по bTV Action и на VOYO.BG, а най-запалените привърженици може да започват да "подгряват" още в 20:00 ч. на сайта btvsport.bg.

На живо от червения килим

Неизбежно е всички големи звезди да не преминат пред хилядите журналисти от цял свят по червения килим пред театъра. 

Там ще може да видите и българската гордост Христо Стоичков, който спечели "Златната топка" през 1994 г. и има запазено място в пантеона от заслужили личности. 

Той със сигурност ще стиска палци за Ламин Ямал от Барселона

Младият ас е заявил места за... 20 човека антураж! Това подсказва, че се чувства спокоен и като победител.

Останалите очаквани са звездите на Пари Сен Жермен - Усман Дембеле и Витиня, които също са със статут на фаворити за наградата. 

Гледайте всички звезди, техните зашеметяващи половинки и най-големите легенди на футбола - пряко по btvsport.bg от 20:00 ч.

Снимка: БГНЕС

Церемонията

Самата церемония този път е с нова дата - доста по-рано от коледните празници.

Освен най-добър футболист, ще бъдат наградени най-добрите при дамите, както и най-добрите треньори на мъже и жени, най-добрите вратари в двата пола, най-добрите млади таланти, най-добрите отбори. 

Две специални награди ще зарадват новите си притежатели - за голмайстор номер 1 на Европа, както и за спортсменска проява. 

Победителите в различните категории биват определени от жури от избрани журналисти от страните в топ 100 на световната ранглиста на УЕФА. 

Те взимат предвид представянето на играчите и треньорите през сезон 2024/2025

Гледайте церемонията по връчване на "Златната топка" пряко по bTV Action и VOYO.BG от 22:00 ч. на 22 септември! Прякото ни предаване от червения килим в Париж започва в 20:00 ч. на btvsport.bg!

Кой заслужава

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

париж Христо Стоичков витиня златната топка червен килим златна топка усман дембеле ламин ямал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кой заслужава

Кой заслужава "Златната топка"? (АНКЕТА)
Две души, едно сърце в лодката (ВИДЕО)

Две души, едно сърце в лодката (ВИДЕО)
Изключват Израел от футбола?

Изключват Израел от футбола?
Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема (ВИДЕО)

Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема (ВИДЕО)

Последни новини

България е на четвъртфинал! Минахме през Португалия!

България е на четвъртфинал! Минахме през Португалия!

СЛЕДЕТЕ С НАС: България - Португалия 3:0 (25:19,25:23, 25:12)

СЛЕДЕТЕ С НАС: България - Португалия 3:0 (25:19,25:23, 25:12)
Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема (ВИДЕО)

Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема (ВИДЕО)
Две души, едно сърце в лодката (ВИДЕО)

Две души, едно сърце в лодката (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV