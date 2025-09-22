Днес, 22 септември, е Денят на независимостта у нас и Денят на "Златната топка" във футболния свят!

В края на празничния ден каналите и платформите на bTV Media Group ще ви заведат в Париж! В театър "Шатле" ще се съберат най-добрите футболисти и треньори в света.

Самата церемония започва в 22:00 ч., пряко по bTV Action и на VOYO.BG, а най-запалените привърженици може да започват да "подгряват" още в 20:00 ч. на сайта btvsport.bg.

На живо от червения килим

Неизбежно е всички големи звезди да не преминат пред хилядите журналисти от цял свят по червения килим пред театъра.

Там ще може да видите и българската гордост Христо Стоичков, който спечели "Златната топка" през 1994 г. и има запазено място в пантеона от заслужили личности.

Той със сигурност ще стиска палци за Ламин Ямал от Барселона.

Младият ас е заявил места за... 20 човека антураж! Това подсказва, че се чувства спокоен и като победител.

Останалите очаквани са звездите на Пари Сен Жермен - Усман Дембеле и Витиня, които също са със статут на фаворити за наградата.

Гледайте всички звезди, техните зашеметяващи половинки и най-големите легенди на футбола - пряко по btvsport.bg от 20:00 ч.

Снимка: БГНЕС

Церемонията

Самата церемония този път е с нова дата - доста по-рано от коледните празници.

Освен най-добър футболист, ще бъдат наградени най-добрите при дамите, както и най-добрите треньори на мъже и жени, най-добрите вратари в двата пола, най-добрите млади таланти, най-добрите отбори.

Две специални награди ще зарадват новите си притежатели - за голмайстор номер 1 на Европа, както и за спортсменска проява.

Победителите в различните категории биват определени от жури от избрани журналисти от страните в топ 100 на световната ранглиста на УЕФА.

Те взимат предвид представянето на играчите и треньорите през сезон 2024/2025!

Гледайте церемонията по връчване на "Златната топка" пряко по bTV Action и VOYO.BG от 22:00 ч. на 22 септември! Прякото ни предаване от червения килим в Париж започва в 20:00 ч. на btvsport.bg!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK