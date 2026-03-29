Фен продава къщата си, за да гледа Англия на Мондиала

Когато хората казват, че футболът е религия, явно не се шегуват. Един английски фен буквално залага покрива над главата си, за да подкрепя любимия отбор на живо на световното първенство през 2026 г.

62-годишният Анди Милн – пенсиониран професор, който живее в Тайланд, но върл привърженик на Англия – решава да финансира голямото си приключение до САЩ, Канада и Мексико по доста нестандартен начин: пуска в продажба втората си къща. Приблизителна цена? 350 000 паунда.

Интернет сензация

След като вече е посетил девет световни първенства, Милн не иска да разваля традицията. Още повече че през 2022 г. в Катар той се превърна в интернет сензация със снимката си, на която ликува с реплика на трофея.

Оттогава той се превърна в своеобразна култова фигура сред феновете, а през 2024 г. беше гост и на церемонията по връчване на наградите „Спортна личност на годината" на BBC.

Планът му за 2026 г. е ясен: седем седмици футбол, три държави, десетки стадиони и вероятно още повече хотдози по три континентални стандарта.

Тръгва на 3 юни

Първата спирка е Далас за мача срещу Хърватия на 17 юни, следват срещи с Гана във Фоксбъро и Панама в Ню Джърси. А ако Англия стигне далеч в турнира — кой знае, може да се Анди наложи да продаде и гаража...

"Имаме втора къща, така че ми се стори подходящ момент да я използвам. Определено искам да гледам целия турнир. Заминавам на 3 юни. Така че ще струва доста", казва той пред британския Mirror.