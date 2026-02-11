Фенът на Юнайтед остана на косъм от подстрижка

Огромно разочарование за култовия фен на Манчестър Юнайтед, който обеща да не се подстригва, докато отборът не постигне 5 поредни победи!

"Червените дяволи" стигнаха само до 1:1 при гостуването си на Уест Хем и серията им от успехи спря на 4. Така 29-годишният Франк Илет, превърнал се в сензация в социалните мрежи, ще продължи да чака. Последното му посещение при фризьор е от преди 1 година и 4 месеца - през октомври 2024 г.

Под ръководството на Майкъл Карик 20-кратният шампион на Англия му даде надежда - мина през градския си съперник Сити (2:0), Арсенал (3:2), Фулъм (3:2) и Тотнъм (2:0). Задачата срещу борещия се за оцеляване тим на Уест Хем обаче изглеждаше по-лесна само на хартия.

"Чуковете" са труден съперник за Манчестър Юнайтед в Лондон, като вече нямат загуба в сблъсъка в 4 поредни двубоя.

Тази вечер Томаш Соучек даде аванс на Уест Хем в 50', възползвайки се от подаване на Джаръд Боуен. В 63' гол на Каземиро от "червените дяволи" не беше зачетен заради засада след намеса на VAR. В шестата минута добавено време резервата Бенямин Шешко изравни, но гостите нямаха време и сили за повече.

Снимка: Reuters

Манчестър Юнайтед все пак запазва четвъртата си позиция в класирането с актив от 45 точки. Челси остава на пето място с 44, след като изпусна аванс от 2:0 за крайното 2:2 срещу Лийдс, за който цял мач записа националът Илия Груев.

Уест Хем е в зоната на изпадащите - 18-и с актив от 24 точки, 2 под чертата.

В следващия кръг отборът на Нуно Ешпирито Санто приема Борнемут, а Манчестър Юнайтед гостува на Евертън.