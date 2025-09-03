ФИФА с плашещи данни за трансферите това лято

Футболни клубове от цял ​​свят са похарчили почти 10 милиарда долара за три месеца това лято. Регистрирани са почти 12 000 трансфера, похарчени са общо 9,76 милиарда долара, съобщи ФИФА, добавяйки, че това е увеличение с над 50% в сравнение със същия период на 2024 г.

Огромен растеж и в женския футбол

Женският футбол също счупи рекорди с над 1100 сделки, за които са похарчени 12 милиона долара. Орландо Прайд привлече мексиканката Лизбет Овале - най-скъпият трансфер в женския футбол, плащайки за нея 1.5 милиона долара.

Англичаните са похарчили 1/3 от общата сума

Английската Висша лига отново е начело на трансферния пазар, като похарчи над три милиарда долара за трансфери през последните три месеца. Само германските клубове са получили 893 милиона долара от английските си колеги, като трансферът на Флориан Вирц от Байер Леверкузен в Ливърпул е на стойност 116 милиона паунда (156,70 милиона долара), като и бонусите са забележителни.

Ливърпул също така привлече Уго Екитике от Айнтрахт и Александър Исак от Нюкасъл, докато "свраките" взеха германския нападател Ник Волтемаде от Щутгарт в рекордна клубна сделка, като и двата трансфера са на стойност 69 милиона паунда.

Германия е втора по общи разходи с 980 милиона долара, докато Италия е трета с 950 милиона долара.

