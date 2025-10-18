bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Флик полудя – отпразнува гол с шокиращ жест (ВИДЕО)

Няма да води Барселона в Ел Класико

Reuters

Ханзи Флик винаги е давал обещания – „Ще оставя съдиите на мира и няма да коментирам техните решения“. Днес обаче тези обещания се оказаха в прахта.

След спорно отсъждане от един от най-скандалните съдии в Испания - Хесус Хил Мансано, Флик получи червен картон в края на първото полувреме. Вместо да се сдържи, треньорът избухна – напусна резервната скамейка и гледаше мача от тунела към съблекалните, кипящ от ярост.

Когато Араухо донесе победния гол на Барселона над Жирона с 2:1, трибуните ликуваха. Но истинската сензация дойде от Флик – той не просто отпразнува гола, а го стори с жест, който шокира всички. Груб, неприличен и директно насочен към съдията, този момент ще се запомни дълго.

Наказанието е сурово, но закономерно: Флик няма да може да води отбора в предстоящото Ел Класико на „Бернабеу“.

Кроос бомбардира Барса: Красиви, но уязвими!
