Флик полудя – отпразнува гол с шокиращ жест (ВИДЕО)

Ханзи Флик винаги е давал обещания – „Ще оставя съдиите на мира и няма да коментирам техните решения“. Днес обаче тези обещания се оказаха в прахта.

След спорно отсъждане от един от най-скандалните съдии в Испания - Хесус Хил Мансано, Флик получи червен картон в края на първото полувреме. Вместо да се сдържи, треньорът избухна – напусна резервната скамейка и гледаше мача от тунела към съблекалните, кипящ от ярост.

IN A MOMENT OF ABSOLUTE EUPHORIA, HANSI FLICK HITS THE 'TAKE IT UP THE *SS' GESTURE TO CELEBRATE ARAUJO'S WINNER!https://t.co/9vznJjG6cK — Viralitity (@Viralitity) October 18, 2025

Когато Араухо донесе победния гол на Барселона над Жирона с 2:1, трибуните ликуваха. Но истинската сензация дойде от Флик – той не просто отпразнува гола, а го стори с жест, който шокира всички. Груб, неприличен и директно насочен към съдията, този момент ще се запомни дълго.

Наказанието е сурово, но закономерно: Флик няма да може да води отбора в предстоящото Ел Класико на „Бернабеу“.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER