Кроос бомбардира Барса: Красиви, но уязвими!

Бившата звезда на Реал предупреждава: Всеки може да ги победи

Кроос бомбардира Барса: Красиви, но уязвими!

Тони Кроос не спести критиката си към Барселона на Ханзи Флик. Бившият халф на Реал Мадрид признава, че отборът е „един от най-вълнуващите за гледане в Европа“, но добавя и момент на тревога:

„Обсесията им да играят по един и същи начин ги прави уязвими. След 75-ата минута, когато краката започнат да тежат, става ясно, че никой не е непобедим.“

Според Кроос, който говори в подкаста Einfach mal Luppen, това е причината Барса да не е готова за Шампионската лига.

Легендите, които спряха с футбола през 2024 г. (СНИМКА)

„Те правят шоу на терена – истинска магия. Но рискуват твърде много. В лош ден за Педри, Ламин или Рафиня, дори по-малък отбор може да ги елиминира. Миналата година Интер го направи. Тази година някой пак ще им нанесе удар. В Ла Лига доминират, но в Европа – всяка грешка тежи.“

Германецът предупреждава, че стратегията на Флик трябва да се адаптира в критичните минути:

„От 75-ата нататък умората се вижда с просто око. Ако не промениш стила си и не затвориш правилно пространствата, уязвимостта ти е на показ.“

В Испания сравниха Тони Кроос с Баба Ванга
Тагове:

барселона шампионска лига реал мадрид ханзи флик ла лига тактика тони кроос ламин ямал

Живият Джеймс Бонд: Стрелецът с ръце в джобовете

Димитров: Капитанската лента е

Гришо покори Париж, но не с Ейса, а с Винъс (СНИМКИ)

Христо Стоичков ще ви разтопи: Моят прекрасен ангел днес е още по-красив!

Живият Джеймс Бонд: Стрелецът с ръце в джобовете

От Серия

Победа извън терена: момчето, което загуби майка си (ВИДЕО)

Футболът пише странни истории: баща и син бяха уволнени в един и същи ден!

