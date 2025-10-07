Кроос бомбардира Барса: Красиви, но уязвими!

Тони Кроос не спести критиката си към Барселона на Ханзи Флик. Бившият халф на Реал Мадрид признава, че отборът е „един от най-вълнуващите за гледане в Европа“, но добавя и момент на тревога:

„Обсесията им да играят по един и същи начин ги прави уязвими. След 75-ата минута, когато краката започнат да тежат, става ясно, че никой не е непобедим.“

Според Кроос, който говори в подкаста Einfach mal Luppen, това е причината Барса да не е готова за Шампионската лига.

„Те правят шоу на терена – истинска магия. Но рискуват твърде много. В лош ден за Педри, Ламин или Рафиня, дори по-малък отбор може да ги елиминира. Миналата година Интер го направи. Тази година някой пак ще им нанесе удар. В Ла Лига доминират, но в Европа – всяка грешка тежи.“

Германецът предупреждава, че стратегията на Флик трябва да се адаптира в критичните минути:

„От 75-ата нататък умората се вижда с просто око. Ако не промениш стила си и не затвориш правилно пространствата, уязвимостта ти е на показ.“

