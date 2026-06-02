Ще се справиш."

Още една икона на Ливърпул в битка с рака Сър Кени Далглиш обяви неволно диагнозата си в социалните мрежи

Още една икона на Ливърпул след Кевин Кигън разкри, че води битка с рака. Кени Далглиш, смятан за един от най-великите футболисти на всички времена, сподели неволно за тежката диагноза в социалните мрежи. И обнадежди феновете, че лечението му върви добре.

"Както стана ясно от моя инцидентен пост - в момента се лекувам от рак. В идеалния случай това щеше да остане лично, защото така трябва да бъде, но моите безполезни технологични умения ме принудиха за напиша още по темата", обяви 75-годишният Далглиш.

Засега не е ясно как точно легендата неволно е публикувал новината.

"Очевидно не исках да правя този въпрос публично достояние, така че бих бил благодарен, ако поверителността ми и тази на моето семейство бъдат уважавани. Както винаги, благодаря на прекрасния медицински персонал, който показа невероятна грижа и дискретност - не само за мен, но и за много, много други."

От Ливърпул реагираха незабавно. "С вас сме, сър Кени. Подкрепата, най-добрите пожелания и любовта на всички в Ливърпул са и ще бъдат със сър Кени и неговото семейство. Клубът би искал също така да подчертае молбата му за поверителност занапред."

Синът на родения в Глазгоу нападател, Пол, също коментира емоционално: "Обичам те, татко. Ще се справиш."

Кени Далглиш е фен на Рейнджърс, който израства в академията на вечния съперник на Селтик. Със зелено-белия екип печели по четири титли и купи на Шотландия. Мести се в Ливърпул през 1977 г. за рекордната към онзи момент за Острова трансферна сума 440 000 паунда.

Привлечен да замени имено Кевин Кигън, дебютният сезон завършва с 31 гола в 62 мача. Включително решаващо попадение във финала за КЕШ срещу Брюж на "Уембли".

Това е първата от трите европейски купи, които Далглиш вдига с "мърсисайдци". Наред с шест поредни титли на Англия.

В понеделник Кевин Кигън за първи път говори публично за борбата си с рака в четвърти стадий.