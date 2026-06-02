Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация АЗ Алкмаар предложи 7 милиона евро за Петър Станич Лудогорец иска 10 милиона евро, сделката за сърбина е близо Снимка: Btv sport

АЗ Алкмаар е отправил оферта за звездата на Лудогорец Петър Станич. Според нидерландското издание fcupdate.nl клубът, който през изминалия сезон отстрани Левски в Лигата на конференциите, е готов да даде 7 милиона евро за сръбския национал.

Станич е актуалният голмайстор на Лига Европа със 7 попадения, въпреки че Лудогорец отпадна от Ференцварош още в първия кръг на елиминациите.

АЗ Алкмаар следи плеймейкъра още от пролетта, а преговорите между двата клуба са в напредналата фаза. От Лудогорец искат 10 милиона евро, но според нидерландските медии двете страни ще стигнат до сделка.

16 гола и 13 асистенции

АЗ Алкмаар, който спечели Купата на Нидерландия, иска Станич за евентуален заместник на Кеес Смит. Към младия национал на "лалетата" има много сериозен интерес от испански и английския клубове и той може да бъде продаден за повече от 30 милиона евро.

24-годишният Станич изигра впечатляващ сезон за Лудогорец, като в 55 мача във всички турнири вкара 16 гола и даде 13 асистенции. Той бе избран за най-добър чужденец в българското първенство за миналата календарна година.

В Нидерландия съобщават, че интерес към сърбина има и от испанските Бетис и Севиля, които обаче още не са отправили официална оферта. Той може да се превърне в най-скъпия футболист в историята на АЗ Алкмаар. Към момента класацията се оглавява от Уесли Патати, пристигнал срещу 7,3 милиона евро от Макаби Тел Авив.