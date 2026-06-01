Гръцкият футбол потъна в траур

Почина бившият национал Мариос Иконому

Снимка: Btv sport

Трагедия разтърси гръцкия футбол! Бившият национал Мариос Ойконому почина на 33 години, след като претърпя тежка катастрофа.

Екс футболистът прекара последните дни в болница в Янина, борейки се за живота си след кошмара на 23 май.

Тогава Ойконому се удари с мотоциклета си в автомобил.

Бранителят започна кариерата си в родния ПАС Янина. След това носи екипите на Каляри, Болоня, СПАЛ, Бари, АЕК Атина, Копенхаген, Сампдория и Панетоликос.

Ойконому спря с футбола през 2024 г.

