Гръцкият футбол потъна в траур

Трагедия разтърси гръцкия футбол! Бившият национал Мариос Ойконому почина на 33 години, след като претърпя тежка катастрофа.
Екс футболистът прекара последните дни в болница в Янина, борейки се за живота си след кошмара на 23 май.
Тогава Ойконому се удари с мотоциклета си в автомобил.
Бранителят започна кариерата си в родния ПАС Янина. След това носи екипите на Каляри, Болоня, СПАЛ, Бари, АЕК Атина, Копенхаген, Сампдория и Панетоликос.
Ойконому спря с футбола през 2024 г.
On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of former Greece international Marios Oikonomou at the age of 33.— UEFA (@UEFA) June 1, 2026
Oikonomou earned six caps for Greece and enjoyed a distinguished career in Italy with clubs including Bologna, Cagliari, Bari,… pic.twitter.com/oHIvAmVfCd