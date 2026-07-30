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Анчелоти: Бразилия се провали заради мен!

Случи се по време на почивката за вода срещу Норвегия, призна треньорът на петкратните световни шампиони

Анчелоти: Бразилия се провали заради мен!
 Снимка: Reuters

Карло Анчелоти направи малко очаквано самопризнание след отпадането на Бразилия от световното първенство през 2026 г. Легендарният италиански специалист призна, че според него именно едно негово решение е коствало края на "селесао".

Бразилците, петкратни световни шампиони, отпаднаха още на осминафиналите след поражение с 1:2 от Норвегия, а татко Карло не се поколеба да поеме вината.

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„Мисля, че загубихме световното първенство по време на почивката за вода срещу Норвегия. До този момент контролирахме играта. Норвегия владееше топката предимно в собствената си половина. Може би моята грешка беше, че си помислих, че сме загубили контрол. Направих няколко промени и след това имахме проблем с гола на Холанд“, заяви Анчелоти, цитиран от ESPN.

Срещата можеше да тръгне в съвсем различна посока, но Бруно Гимараеш пропусна дузпа още в 14'. В края на двубоя Арлинг Холанд нанесе двоен удар с попадения в 79' и 90', а Неймар успя само да намали изоставането в добавеното време.

Така една смяна и няколко минути се оказаха фатални за Бразилия, а самият Анчелоти призна, че именно тогава е направил най-голямата си грешка на световното.

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