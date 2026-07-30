Анчелоти: Бразилия се провали заради мен!

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Случи се по време на почивката за вода срещу Норвегия, призна треньорът на петкратните световни шампиони
Карло Анчелоти направи малко очаквано самопризнание след отпадането на Бразилия от световното първенство през 2026 г. Легендарният италиански специалист призна, че според него именно едно негово решение е коствало края на "селесао".
Бразилците, петкратни световни шампиони, отпаднаха още на осминафиналите след поражение с 1:2 от Норвегия, а татко Карло не се поколеба да поеме вината.
„Мисля, че загубихме световното първенство по време на почивката за вода срещу Норвегия. До този момент контролирахме играта. Норвегия владееше топката предимно в собствената си половина. Може би моята грешка беше, че си помислих, че сме загубили контрол. Направих няколко промени и след това имахме проблем с гола на Холанд“, заяви Анчелоти, цитиран от ESPN.
Срещата можеше да тръгне в съвсем различна посока, но Бруно Гимараеш пропусна дузпа още в 14'. В края на двубоя Арлинг Холанд нанесе двоен удар с попадения в 79' и 90', а Неймар успя само да намали изоставането в добавеното време.
Така една смяна и няколко минути се оказаха фатални за Бразилия, а самият Анчелоти призна, че именно тогава е направил най-голямата си грешка на световното.
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