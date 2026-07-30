Инфантино се защитава: Не продаваме футбола, даваме възможност

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Президентът на ФИФА може да прибере 64 милиона долара на година!
Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити взривоопасния си план за създаване на търговско дружество с частни инвеститори, което да управлява и продава права върху световното първенство. Според него това е „възможност, а не задължение“.
„Това е предложение. Начало на демократичен процес и консултации. Никой не е принуден да участва“, заяви Инфантино във видео, публикувано от ФИФА.
Думите му идват след бурната реакция на УЕФА и редица национални федерации, сред които английската и френската, които виждат сериозна заплаха за сегашния модел на управление на футбола.
Инфантино обаче настоява, че идеята ще донесе повече средства за развитието на спорта.
„Твърде малка част от огромните приходи достига до тези, които най-много се нуждаят от тях. Ако проектът бъде одобрен, всяка от 211-те федерации може да получи около 20 милиона долара“, обясни той и посочи Кабо Верде като пример за държава, която може да се превърне в следващата голяма футболна сензация.
От европейската централа реагираха изключително остро.
„Това преминава всички граници. Душата и управлението на футбола не са стока за продажба. Особено без прозрачност кой ще печели финансово. Никой не притежава футбола и не е работа на ФИФА да го продава“, се казва в позицията на организацията.
Според "Таймс" новата компания ще управлява най-ценните турнири на ФИФА – световните първенства при мъжете и жените, както и клубния Мондиал. Изданието предупреждава, че подобен модел може да доведе до още по-чести и разширени турнири.
В публикацията се твърди още, че зад проекта стоят банката JP Morgan и инвеститорът Джошуа Кушнер.
Най-скандалната част обаче е свързана с личното бъдеще на Инфантино. Според "Таймс" той може да оглави новата структура като изпълнителен директор със заплата, доближаваща тази на комисаря на NFL – около 64 милиона долара годишно, или почти десет пъти повече от сегашното му възнаграждение.
Именно това кара критиците да определят проекта като истинска „футболна ядрена бомба“.
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