Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Инфантино се защитава: Не продаваме футбола, даваме възможност Президентът на ФИФА може да прибере 64 милиона долара на година! Снимка: Reuters

Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити взривоопасния си план за създаване на търговско дружество с частни инвеститори, което да управлява и продава права върху световното първенство. Според него това е „възможност, а не задължение“.

„Това е предложение. Начало на демократичен процес и консултации. Никой не е принуден да участва“, заяви Инфантино във видео, публикувано от ФИФА.

Думите му идват след бурната реакция на УЕФА и редица национални федерации, сред които английската и френската, които виждат сериозна заплаха за сегашния модел на управление на футбола.

Инфантино обаче настоява, че идеята ще донесе повече средства за развитието на спорта.

Снимка: Reuters

„Твърде малка част от огромните приходи достига до тези, които най-много се нуждаят от тях. Ако проектът бъде одобрен, всяка от 211-те федерации може да получи около 20 милиона долара“, обясни той и посочи Кабо Верде като пример за държава, която може да се превърне в следващата голяма футболна сензация.

УЕФА: Душата на футбола не се продава

От европейската централа реагираха изключително остро.

„Това преминава всички граници. Душата и управлението на футбола не са стока за продажба. Особено без прозрачност кой ще печели финансово. Никой не притежава футбола и не е работа на ФИФА да го продава“, се казва в позицията на организацията.

Според "Таймс" новата компания ще управлява най-ценните турнири на ФИФА – световните първенства при мъжете и жените, както и клубния Мондиал. Изданието предупреждава, че подобен модел може да доведе до още по-чести и разширени турнири.

"Ядрена бомба"

В публикацията се твърди още, че зад проекта стоят банката JP Morgan и инвеститорът Джошуа Кушнер.

Снимка: Facebook

Най-скандалната част обаче е свързана с личното бъдеще на Инфантино. Според "Таймс" той може да оглави новата структура като изпълнителен директор със заплата, доближаваща тази на комисаря на NFL – около 64 милиона долара годишно, или почти десет пъти повече от сегашното му възнаграждение.

Именно това кара критиците да определят проекта като истинска „футболна ядрена бомба“.