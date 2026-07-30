Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Диоманде разтърсва Реал: Винисиус и Гюлер са сред губещите Кой ще изгори? Снимка: Reuters

Реал Мадрид е на път да направи един от най-шумните ходове на лятото с привличането на Ян Диоманде. Звездата от Кот д'Ивоар идва с огромни очаквания и трансферна цена, която ясно показва – „Бернабеу“ вече има ново оръжие по фланга.

Пристигането му обаче променя баланса в състава на Жозе Моуриньо. Няколко звезди ще трябва да се борят за мястото си.

Най-сериозно засегнат може да се окаже Винисиус. Бразилецът иска да продължи договора си, но забавянето на преговорите и идването на Диоманде изглеждат като предупреждение от клуба. Ян може да капарира дясното крило, но при проблеми с бразилската звезда би бил и негов естествен заместник отляво.

4-2-3-1

Сред губещите може да бъде и Арда Гюлер. В схема 4-2-3-1 ролята зад нападателя вероятно ще бъде за Джуд Белингам, а Диоманде ще заеме място по фланга. Това ще направи задачата на турския талант да намери място сред титулярите още по-трудна.

Снимка: Reuters

Брахим Диас също е изправен пред ново предизвикателство. Мароканецът дълго време беше първата опция от пейката, но сега тази роля може да бъде поверена именно на Гюлер.

Сложна става ситуацията и за Ендрик и Родриго. Първият ще трябва да се пребори за минути зад Килиан Мбапе, а вторият ще трябва първо да се върне след контузия и след това да доказва, че заслужава титулярно място.

Кой е на изхода?

В същото време Реал вече обмисля и изходящи трансфери. Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно са сред имената, които могат да напуснат под наем, за да получат повече игрово време.

Привличането на Диоманд е ход, който променя цялата атакуваща структура на Реал Мадрид – и кара част от звездите на „Бернабеу“ да се борят за бъдещето си, пише AS.