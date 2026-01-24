Футболът генерира рекордни 12 милиарда евро – ето ги големите победители

Някои клубове печелят повече от цели държави

Стадионите вече не са просто арени за футбол – те са мултифункционални бизнес центрове. Това показва новият доклад на Deloitte Football Money League за сезон 2024/25. За първи път в историята 20-те клуба с най-високи приходи преминават границата от 12 милиарда евро, като Реал Мадрид отново е на върха.

Испанският гигант отчита почти 1,2 милиарда евро, надминавайки собствения си рекорд от 1 милиард евро от миналия сезон. Само приходите от търговската му дейност – 594 милиона евро – биха го поставили в топ 10 на класацията.

Снимка: Reuters

„Тези цифри показват, че футболът вече не е само спорт, а глобална индустрия с мащаб, който надхвърля терена“, коментират от Deloitte, световният лидер в одиторските услуги.

Топ 20 клуба по приходи (2024/25)

1.Реал Мадрид – 1 161 000 000 евро

2.Барселона – 974 800 000

3.Байерн Мюнхен – 860 800 000

4.ПСЖ – 837 000 000

5.Ливърпул – 836 000 000

6.Манчестър Сити – 829 300 000

7.Арсенал – 821 700 000

8.Манчестър Юнайтед – 793 100 000

9.Тотнъм – 672 600 000

10.Челси – 584 100 000

11.Интер Милано – 537 500 000

12.Борусия Дортмунд – 531 300 000

13.Атлетико Мадрид – 454 500 000

14.Астън Вила – 450 200 000

15.Милано – 410 400 000

16.Ювентус – 401 700 000

17.Нюкасъл – 398 400 000

18.Бенфика – 283 400 000

19.Уест Хям – 276 000 000

20.Щутгарт – 246 000 000

Рекордни приходи и нови бизнес стратегии

Общите приходи на клубовете от топ 20 се увеличават с 11%, достигайки 12,4 милиарда евро. Основните източници на приходи са:

Мачове: 2,4 млрд евро – рекорд.

Телевизионни права: 4,7 млрд евро.

Търговия: 5,3 млрд евро – първи път над 5 милиарда, средно 265 милиона евро на клуб.

Снимка: Reuters

Интересно е, че клубовете вече разчитат не само на футболни мачове, а и на развлекателни дейности. Барове, ресторанти, хотели и музеи около стадионите се превръщат в стабилен източник на приходи, доказвайки, че „малкият бизнес“ около терена е огромен приоритет.

Телевизионните права нарастват с 10%, като особено важни са за клубовете извън топ 10, където телевизията формира почти половината от общите приходи. Участието на 10 клуба в разширеното световно клубно първенство доведе до средно 17% увеличение на приходите от телевизия.

Ръст на клубовете извън топ 10

През последното десетилетие клубовете в топ 10 увеличават средните си приходи с 60%, докато тези между 11-20 място регистрират впечатляващ ръст от 84% – доказателство, че „малките“ стават все по-силни икономически.

Сред английските клубове Ливърпул за първи път оглавява класацията по приходи – общо 836 милиона евро, с 34% ръст от телевизионни права и 7% увеличение на търговските приходи благодарение на повече събития на „Анфийлд“.

