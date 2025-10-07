bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Футболът пише странни истории: баща и син бяха уволнени в един и същи ден!

В Гърция

Футболът пише странни истории: баща и син бяха уволнени в един и същи ден!
Reuters

Невероятна история идва от гръцката Суперлига – за първи път в историята баща и син бяха освободени от постовете си в един и същи ден, при това от два различни отбора от елита.

Първи си тръгна Йоргос Петракис, който беше уволнен от АЕЛ след тежка домакинска загуба с 2:5 от Волос. Под негово ръководство тимът събра едва 4 точки и заема 12-то място в класирането.

Само няколко часа по-късно същата съдба сполетя и баща му – Янис Петракис. Опитният специалист беше освободен от Панетоликос след пореден неуспешен мач. Тимът му се намира на предпоследното, 13-то място, също с 4 точки от шест кръга, и с най-слаба защита в лигата – 12 допуснати гола.

Колко струва Кирил Десподов?

Любопитен детайл е, че ако двамата бяха запазили постовете си още четири кръга, щяха да се изправят един срещу друг в директен сблъсък.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Слаби Десподов и ПАОК не затрудниха Селта (ВИДЕО)
 
Тагове:

гърция баща елит син уволнени сблъсък класиране аел Янис Петракис Йоргос Петракис Панетоликос

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Димитров: Капитанската лента е

Димитров: Капитанската лента е "ябълката на раздора", вратите са отворени за всеки
Барса и Милан ще домакинстват извън Европа

Барса и Милан ще домакинстват извън Европа
Гришо покори Париж, но не с Ейса, а с Винъс (СНИМКИ)

Гришо покори Париж, но не с Ейса, а с Винъс (СНИМКИ)
Христо Стоичков ще ви разтопи: Моят прекрасен ангел днес е още по-красив!

Христо Стоичков ще ви разтопи: Моят прекрасен ангел днес е още по-красив!
Шефът на съдиите: Изтеклият запис? Не ме притеснява (ВИДЕО)

Шефът на съдиите: Изтеклият запис? Не ме притеснява (ВИДЕО)

Последни новини

Барса и Милан ще домакинстват извън Европа

Барса и Милан ще домакинстват извън Европа
Димитров: Капитанската лента е

Димитров: Капитанската лента е "ябълката на раздора", вратите са отворени за всеки
ЦСКА каза ще има ли обединение

ЦСКА каза ще има ли обединение
Гришо покори Париж, но не с Ейса, а с Винъс (СНИМКИ)

Гришо покори Париж, но не с Ейса, а с Винъс (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV