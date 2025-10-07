Футболът пише странни истории: баща и син бяха уволнени в един и същи ден!

Невероятна история идва от гръцката Суперлига – за първи път в историята баща и син бяха освободени от постовете си в един и същи ден, при това от два различни отбора от елита.

Първи си тръгна Йоргос Петракис, който беше уволнен от АЕЛ след тежка домакинска загуба с 2:5 от Волос. Под негово ръководство тимът събра едва 4 точки и заема 12-то място в класирането.

Само няколко часа по-късно същата съдба сполетя и баща му – Янис Петракис. Опитният специалист беше освободен от Панетоликос след пореден неуспешен мач. Тимът му се намира на предпоследното, 13-то място, също с 4 точки от шест кръга, и с най-слаба защита в лигата – 12 допуснати гола.

Любопитен детайл е, че ако двамата бяха запазили постовете си още четири кръга, щяха да се изправят един срещу друг в директен сблъсък.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK