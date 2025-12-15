Футболът загуби още един невинен живот: Дан Елкаям е убит в Сидни

Футболният свят е в траур след ужасяващата новина от Австралия. Френският национал от еврейски произход Дан Елкаям, футболист на Рокдейл Илинден, е сред 16-те жертви на смъртоносната терористична атака, извършена на плажа Бонди в Сидни.

Нападението е извършено от баща и син. Освен загиналите, 42-ма души са били хоспитализирани, а един от извършителите е ликвидиран от силите за сигурност.

Новината за смъртта на 27-годишния Елкаям беше потвърдена от вицепрезидента на Рокдейл Илинден Лу Тасевски, който призна, че клубът и цялата общност са в шок.

Траур

„Съкрушен съм. Синът ми играе за отбора, а Дан беше негов близък приятел. Това е загуба, с която трудно можем да се примирим“, сподели Тасевски пред местните медии.

Елкая̀м се присъедини към Рокдейл Илинден преди 12 месеца и бързо се превърна в ключова фигура както на терена, така и извън него. Ценен от треньорския щаб и обичан от съотборниците си, той остави силен отпечатък в клуба от Висшата лига 1 на щата Нов Южен Уелс.

Освен успешната си футболна кариера, Дан е работил като AI анализатор за NBC Universal.

