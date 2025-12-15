bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Футболът загуби още един невинен живот: Дан Елкаям е убит в Сидни

Отиде на празник и не се върна

Футболът загуби още един невинен живот: Дан Елкаям е убит в Сидни

Футболният свят е в траур след ужасяващата новина от Австралия. Френският национал от еврейски произход Дан Елкаям, футболист на Рокдейл Илинден, е сред 16-те жертви на смъртоносната терористична атака, извършена на плажа Бонди в Сидни.

Нападението е извършено от баща и син. Освен загиналите, 42-ма души са били хоспитализирани, а един от извършителите е ликвидиран от силите за сигурност.

Новината за смъртта на 27-годишния Елкаям беше потвърдена от вицепрезидента на Рокдейл Илинден Лу Тасевски, който призна, че клубът и цялата общност са в шок.

Траур

„Съкрушен съм. Синът ми играе за отбора, а Дан беше негов близък приятел. Това е загуба, с която трудно можем да се примирим“, сподели Тасевски пред местните медии.

Елкая̀м се присъедини към Рокдейл Илинден преди 12 месеца и бързо се превърна в ключова фигура както на терена, така и извън него. Ценен от треньорския щаб и обичан от съотборниците си, той остави силен отпечатък в клуба от Висшата лига 1 на щата Нов Южен Уелс.

Освен успешната си футболна кариера, Дан е работил като AI анализатор за NBC Universal.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

 
Тагове:

терор австралия акт синди французин еврейски произход Рокдейл Илинден Дан Елкаям плажа Бонди AI анализатор

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Спортен нюзрум, еп. 98: ЗлатеВ медал за Карлос Насар!

Спортен нюзрум, еп. 98: ЗлатеВ медал за Карлос Насар!
Асен Златев взе властта в българските щанги (ВИДЕО)

Асен Златев взе властта в българските щанги (ВИДЕО)
Как едно дете с кану на 14 години се превърна в олимпийски герой?

Как едно дете с кану на 14 години се превърна в олимпийски герой?
Вдигнаха статуя на Мъри Стоилов в Турция?

Вдигнаха статуя на Мъри Стоилов в Турция?

"Сърцето ми е изпълнено с тъга": Христо Стоичков скърби за двама братя!

Последни новини

Карлос Насар: Ще помисля за друга държава, ако обжалват избора на Злаев

Карлос Насар: Ще помисля за друга държава, ако обжалват избора на Злаев
Елитът на художествената гимнастика приветства ново християнче (СНИМКИ)

Елитът на художествената гимнастика приветства ново християнче (СНИМКИ)
Спортен нюзрум, еп. 98: ЗлатеВ медал за Карлос Насар!

Спортен нюзрум, еп. 98: ЗлатеВ медал за Карлос Насар!
Асен Златев взе властта в българските щанги (ВИДЕО)

Асен Златев взе властта в българските щанги (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV