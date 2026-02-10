Футболист бе убит с бутилка от брат си. Камерите снимаха всичко (ВИДЕО 18+)

Тежък инцидент почерни аржентинския футбол! Бившият футболист на Алмиранте Браун - Лукас Игнасио Пирес, почина след бой със собствения си брат.
Това разкриват медии в страната, като предоставят и видео от инцидента.
В момента заподозреният извършител се издирва. Той е познат на властите, с досие е.
Камерата разкрива физически сблъсък между 29-годишния Лукас и брат му. Двамата се нападат и се замерят с неща, намерени на земята. След това братът на бившия футболист взима бутилка и удря.
Смята се, че при счупването на бутилката, Лукас е получил прорезна рана в предмишницата, която е засегнала артерията му.
От кадрите се вижда, че бившият футболист кърви, докато брат му продължава да го замеря с камъни.
Очевидци помогнали на безпомощния аржентинец и повикали бърза помощ, като той бил закаран в близката болница.
Кръвозагубата била фатална за футболиста, а клубът му, който от години играе в по-долните дивизии в Аржентина, изразиха съболезнования на близките.
El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/h4I8lFpgIx— Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) February 7, 2026