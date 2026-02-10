bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Футболист бе убит с бутилка от брат си. Камерите снимаха всичко (ВИДЕО 18+)

Заподозреният избягал и се издирва

Футболист бе убит с бутилка от брат си. Камерите снимаха всичко (ВИДЕО 18+)

Тежък инцидент почерни аржентинския футбол! Бившият футболист на Алмиранте Браун - Лукас Игнасио Пирес, почина след бой със собствения си брат. 

Това разкриват медии в страната, като предоставят и видео от инцидента. 

В момента заподозреният извършител се издирва. Той е познат на властите, с досие е. 

Какво се случи?

Камерата разкрива физически сблъсък между 29-годишния Лукас и брат му. Двамата се нападат и се замерят с неща, намерени на земята. След това братът на бившия футболист взима бутилка и удря. 

Смята се, че при счупването на бутилката, Лукас е получил прорезна рана в предмишницата, която е засегнала артерията му. 

От кадрите се вижда, че бившият футболист кърви, докато брат му продължава да го замеря с камъни.

В болница

Очевидци помогнали на безпомощния аржентинец и повикали бърза помощ, като той бил закаран в близката болница. 

Кръвозагубата била фатална за футболиста, а клубът му, който от години играе в по-долните дивизии в Аржентина, изразиха съболезнования на близките. 

 
Тагове:

убийство бой брат Аржентина футболист Лукас Игнасио Пирес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

live
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
Тази защита за 1200 евро вероятно е спасила Линдзи Вон при падането й на пистата

Тази защита за 1200 евро вероятно е спасила Линдзи Вон при падането й на пистата
Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)
Самата Линдзи Вон: Опитах! Помечтах! Скочих! Не съжалявам!

Самата Линдзи Вон: Опитах! Помечтах! Скочих! Не съжалявам!
Огромно признание за Невяна Владинова. Стана президент в Световната гимнастика

Огромно признание за Невяна Владинова. Стана президент в Световната гимнастика

Последни новини

Огромно признание за Невяна Владинова. Стана президент в Световната гимнастика

Огромно признание за Невяна Владинова. Стана президент в Световната гимнастика

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)
Хулио Веласкес: Не оценявам аз терените, чужденец съм (ВИДЕО)

Хулио Веласкес: Не оценявам аз терените, чужденец съм (ВИДЕО)
Бронзовият Тервел Замфиров - кошмарът на летищните проверки (ВИДЕО)

Бронзовият Тервел Замфиров - кошмарът на летищните проверки (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV