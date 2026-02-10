Футболист бе убит с бутилка от брат си. Камерите снимаха всичко (ВИДЕО 18+)

Тежък инцидент почерни аржентинския футбол! Бившият футболист на Алмиранте Браун - Лукас Игнасио Пирес, почина след бой със собствения си брат.

Това разкриват медии в страната, като предоставят и видео от инцидента.

В момента заподозреният извършител се издирва. Той е познат на властите, с досие е.

Какво се случи?

Камерата разкрива физически сблъсък между 29-годишния Лукас и брат му. Двамата се нападат и се замерят с неща, намерени на земята. След това братът на бившия футболист взима бутилка и удря.

Смята се, че при счупването на бутилката, Лукас е получил прорезна рана в предмишницата, която е засегнала артерията му.

От кадрите се вижда, че бившият футболист кърви, докато брат му продължава да го замеря с камъни.

В болница

Очевидци помогнали на безпомощния аржентинец и повикали бърза помощ, като той бил закаран в близката болница.

Кръвозагубата била фатална за футболиста, а клубът му, който от години играе в по-долните дивизии в Аржентина, изразиха съболезнования на близките.