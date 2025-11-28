bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Гей и удареният от него вече се обичат (ВИДЕО)

Любопитна развръзка

Гей и удареният от него вече се обичат (ВИДЕО)

Любопитна развръзка след скандала във Висшата лига! Идриса Гей и шамаросаният от него съотборник Майкъл Кийн се помириха със... спаринг.

Двамата играчи на Евертън използваха по една боксова ръкавица, но всичко беше на шега, за разлика от в двубоя с Манчестър Юнайтед в понеделник. Тогава Гей беше изгонен в 13', след като избухна и посегна на Кийн.

Впоследствие "карамелите", макар и с 10 души, стигнаха до успех с 1:0. В герой за тях се превърна Киърън Дюсбър-Хол, който бе точен в 29'.

"Само обич"

Гей и Кийн явно вече са изгладили различията. От Евертън публикуваха видео от спаринга, както и снимка на прегръдка между двамата, озаглавена "Само обич".

Сенегалската звезда на Евертън вече се извини за инцидента с публикация в социалните мрежи.

"Искам първо да се извиня на съотборника си Майкъл Кийн. Поемам пълна отговорност за реакцията си. Извинявам се и на останалите си съотборници, служителите, феновете и клуба. Случилото се не отразява кой съм аз или ценностите, които отстоявам. Емоциите могат да бъдат нажежени, но нищо не оправдава подобно поведение. Ще се погрижа това никога да не се повтори.", написа дефанзивният полузащитник.

"Такива неща се случват във футбола. Мисля, че съдията можеше да отдели малко повече време, за да помисли за това.", коментира мениджърът на "карамелите" Дейвид Мойс след първата победа в първенството на Англия като гост на Юнайтед от 12 години и втора в последните им 33 гостувания.

Не е прецедент

Това беше третият път в историята на английската Висша лига, в който футболист бива отстранен заради сбиване със съотборник, както и първият от 2008 г. насам, когато Рикардо Фулър от Стоук Сити удари Анди Грифин в двубоя срещу Уест Хем.

Снимка: Reuters

