Героят без родина: Животът на легенда в изгнание

От аплодисментите на стадионите до самотата зад волана

Помните ли го? Национален герой, символ на турския футбол, човекът с най-бързия гол на световно първенство. Хакан Шукур. Аплодиран от милиони, обожаван като легенда на Галатасарай, Интер и националния тим. Днес – изгнаник. Кара такси по улиците на Америка.

„Взеха ми всичко. Арестуваха баща ми. Прогониха семейството ми. Аз съм човек без родина“, казва Шукур с глас, в който още звучи болка.

Той отбеляза 51 гола за Турция, донесе бронз на Мондиал 2002 – момент, в който цяла нация коленичи пред името му. Но славата не го спаси. Когато политиката го изправи срещу Реджеп Тайип Ердоган, започна кошмарът.

"Тормозеха децата ми на улицата"

„Хвърляха камъни по бутика на жена ми, тормозеха децата ми на улицата. След всяко мое интервю идваха заплахи. След като напуснах Турция, баща ми бе хвърлен в затвора, а всичко мое бе конфискувано“, споделя бившият футболист.

В САЩ опита да започне от нулата. Отвори бар, който скоро трябваше да затвори. Днес кара Uber, за да изхранва семейството си. „Не съм предател, не съм терорист. Просто съм противник на режима. Но обичам Турция – винаги ще я обичам.“

Историята на Хакан Шукур е болезнена и уникална. От върха на световния футбол до изгнание, от аплодисментите на стадионите до тишината на един автомобил, в който вози непознати. Герой, превърнат в враг. Човек, който загуби всичко, освен достойнството си.

