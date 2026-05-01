Героят на САЩ не успя да си присади коса и действа със замах (ВИДЕО)

Лендън Донован прекрати кариерата си през 2019 г., но продължава да има място сред най-добрите футболисти на САЩ и днес.

Една от първите звезди на футбола отвъд Океана игра Байер Леверкузен, Байерн Мюнхен, Евертън, както и за ЛА Галакси и Сан Хосе. От години обаче той се бори с... косопад.

И загуби битката!

Видеото

Това става ясно от видео на Донован в социалните мрежи.

На него той обяснява, че ще предприеме мерки след дългите години опити да запази косата си. Преди време Донован дори прибегна до процедура за присаждане, но тя беше неуспешна.

After years of trying different methods, I’ve finally tried a hair piece. I’ve been encouraged by your messages over the last few days. It’s allowed me to be vulnerable and open up about my experience and process. Thank you for all your messages of support! pic.twitter.com/HEubE5mY8W — Landon Donovan (@landondonovan) October 3, 2025

Първата стъпка при процедурата този път беше... да обръснат главата му.

Точно така! Донован, който от години се бореше с косопада, позволи да остане гола глава... само отгоре, а след това там залепиха перука.

Коментарите

Донован пише, че е възхитен от подкрепата и коментарите, които е получил заради промяната.

"Изглеждаш с 10 години по-млад", радваха се феновете му.

Донован има огромна роля при популяризирането на футбола в САЩ - една от страните-домакин на световното първенство през лятото на 2026 г.

Той бе част от националния тим от 2000 до 2014 г., като има на сметката си 157 мача и 57 гола. Заедно с Клинт Демпси те оглавяват класацията за най-резултатни футболисти на САЩ.