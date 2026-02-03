Украйна реагира изключително остро срещу намерението на президента на ФИФА Джани Инфантино да върне Русия във футбола. В интервю за Sky Sports той обяви, че забраната не е постигнала нищо освен разочарование и омраза.

Очаква се въпросът да бъде обсъден на конгрес на световната централа през април. Националният отбор и клубовете от Русия бяха изхвърлени от всички официални международни турнири преди 4 години - непосредствено след началото на войната с Украйна.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига нарече Инфантино "морален дегенерат". "679 украински момчета и момичета никога повече няма да играят футбол - руснаците ги убиха. И продължават да убиват, докато морални дегенерати искат да ги връщат в международни състезания и да спират санкциите срещу тях. Това ще е огромен срам, който може да се сравни с олимпийските игри през 1936 г."

Убиват деца

Въпросните игри се провеждат в Берлин в навечерието на Втората световна война. Режимът на Адолф Хитлер открито цели състезанията да демонстрират превъзходството на арийската раса на спортния терен.

Спортният министър на Украйна Матвий Бидни също коментира думите на шефа на ФИФА. "Казаното от Инфантино е безотговорно. Инфантилно дори. Да отделяш футбола от реалността...

Убиват хора, деца... Това е напълно неприемливо. Знамето и националните символи на Русия нямат място в международния спорт, където - или поне така трябва да бъде - се ценят интегритета, справедливостта и честната игра."