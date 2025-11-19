Русия организира алтернативно световно. Ще участва ли България?

Квалификациите за световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. предизвикаха истинска буря!

42 отбора вече са сигурни участници на най-важния форум, а останалите... трябва да се примирят със съдбата си.

Или почти! В социалните мрежи, а и в няколко от световните медии се прокрадна идеята, че те могат да участват на алтернативно световно, организирано от... Русия.

Наказания

Заради нападението над Украйна през 2022 г., тимовете на Русия и Беларус получиха забрана за участие в международни турнири.

От тогава те не участват в квалификации и дори в приятелски мачове под егидата на световната централа ФИФА и европейската УЕФА.

Затова често се появява идеята за отделни турнири, организирани от Русия. Този път става дума за алтернативно световно, което трябва да се състои по същото време, когато и оригиналният турнир: 11 юни - 19 юли 2026 г.

Снимка: Instagram

Кой ще участва?

Според слуховете, Русия и Беларус са сигурни.

Поканени ще са и тимове, които не успяха да се класират за световното в САЩ, Канада и Мексико и нямат шанс да го направят през предстоящите плейофи.

Такива са Сърбия, Босна и Херцеговина, Гърция, Армения, Чили, Перу, Нигерия, Камерун, Венецуела, Китай и други.

Българският тим също е сред отборите без виза. Евентуална покана обаче ще е изненада. Още в началото на войната Русия включи страната ни в списъка на неприятелските държави.

Сърбия изглежда като най-вероятен участник. Все пак западните ни съседи бяха първият европейски отбор, с който руснаците играха в контрола, а Цървена звезда и Партизан участваха на приятелски турнири в Москва.

Снимка: Getty Images

Русия бе домакин на световното първенство през 2018 г.

