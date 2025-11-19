bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Русия организира алтернативно световно. Ще участва ли България?

Идеята придобива все по-голяма популярност

Идеята придобива все по-голяма популярност
Getty Images

Квалификациите за световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. предизвикаха истинска буря! 

42 отбора вече са сигурни участници на най-важния форум, а останалите... трябва да се примирят със съдбата си. 

Или почти! В социалните мрежи, а и в няколко от световните медии се прокрадна идеята, че те могат да участват на алтернативно световно, организирано от... Русия.

Наказания

Заради нападението над Украйна през 2022 г., тимовете на Русия и Беларус получиха забрана за участие в международни турнири.

От тогава те не участват в квалификации и дори в приятелски мачове под егидата на световната централа ФИФА и европейската УЕФА. 

След 34-0: Русия урежда мач със силен съперник

Затова често се появява идеята за отделни турнири, организирани от Русия. Този път става дума за алтернативно световно, което трябва да се състои по същото време, когато и оригиналният турнир: 11 юни - 19 юли 2026 г. 

Снимка: Instagram

Кой ще участва?

Според слуховете, Русия и Беларус са сигурни. 

Поканени ще са и тимове, които не успяха да се класират за световното в САЩ, Канада и Мексико и нямат шанс да го направят през предстоящите плейофи. 

Такива са Сърбия, Босна и Херцеговина, Гърция, Армения, Чили, Перу, Нигерия, Камерун, Венецуела, Китай и други. 

Българският тим също е сред отборите без виза. Евентуална покана обаче ще е изненада. Още в началото на войната Русия включи страната ни в списъка на неприятелските държави. 

Сърбия изглежда като най-вероятен участник. Все пак западните ни съседи бяха първият европейски отбор, с който руснаците играха в контрола, а Цървена звезда и Партизан участваха на приятелски турнири в Москва. 

Снимка: Getty Images

Русия бе домакин на световното първенство през 2018 г. 

