Груев и Лийдс приближиха Слот към изхода на Анфийлд

Националът Илия Груев-младши и неговият Лийдс спънаха Ливърпул! Новакът направи 3:3 с мърсисайдци у дома в мач от 15-ия кръг на английската Висша лига.

На Еланд Роуд гостите водеха с 2:0 с две попадения на Юго Екитике - в 48' и 50'. Лийдс шокира "червените", изравнявайки чрез дузпа на Доминик Калвърт-Люин в 73' и гол на Антон Щах в 75', но Доминик Собослай отново даде аванс на Ливърпул в 80'.

Лийдс не падна духом и изтръгна точка в шестата минута от деветте добавено време. Точен беше Ао Танака, влязъл като резерва на мястото на Груев в 65'.

Снимка: Reuters

Така Ливърпул допусна втора поредна издънка срещу новак, след 1:1 със Съндърланд насред Анфийлд през седмицата.

Столът се клати

Грешната стъпка увеличава напрежението върху мениджъра Арне Слот, в чийто тим бяха инвестирани над 450 млн. евро през лятото. Вместо да е около върха обаче, шампионът заема осмото място във временното класиране с актив от 23 точки - на 10 от лидера Арсенал.

Засилват се и спекулациите, че Слот е изгубил доверието на част от играчите. В трети пореден двубой място сред титулярите не намери звездата на мърсисайдци - Мохамед Салах. За втори път в този период египтянинът така и не влезе в игра.

Снимка: Reuters

Лийдс заема 16-ата позиция с 15 точки - 3 над намиращия се в зоната на изпадащите Уест Хем, който все още не е изиграл своя мач от кръга - гостуване на Брайтън.

В 16-ия кръг Ливърпул е домакин на Брайтън, докато Груев и компания гостуват на Брентфорд.

