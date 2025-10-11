Холанд е чудовище! Три гола и унищожен Израел (ФАКТФАЙЛ)

Норвегия продължава феноменалното си представяне в световните квалификации за Мондиал 2026. „Викингите“ разгромиха Израел с 5:0 у дома, постигайки шеста поредна победа и затвърждавайки лидерската си позиция в група 9 с пълен актив от 18 точки.

Безспорният герой на вечерта отново бе Арлинг Холанд, който избухна с хеттрик. Израел остана на трето място с 9 точки, колкото има и вторият – Италия.

Феноменът Холанд

Нападателят на Манчестър Сити продължава да чупи рекорди с невероятна скорост. Срещу Израел той реализира головете си №19, №20 и №21 в последните 10 двубоя, а общият му актив от началото на сезона вече е 24 попадения в 15 мача.

Снимка: Reuters

В квалификациите за Мондиала Холанд е голмайстор №1 с 12 гола.

Мачът

Домакините стартираха вихрено и още през първото полувреме решиха изхода на мача. Холанд пропусна дузпа, но в 13' „викингите“ поведоха след автогол на Анан Халаили, а само 14 минути по-късно Холанд удвои след отлично изиграна комбинация в наказателното поле. Малко след това Идан Нахмиас, защитник на Лудогорец, допусна нов автогол и резултатът стана класически – 3:0.

След почивката домакините не свалиха оборотите. Холанд добави още два гола, оформяйки поредния си хеттрик и подпечатвайки убедителния успех с 5:0. Израел така и не намери отговор срещу мощта на скандинавците, които играха с темпо и самочувствие на световна сила.

Какво предстои

В следващия си мач Норвегия ще приеме Естония, търсейки седма поредна победа и продължаване на перфектната си серия. Израел пък ще гостува на Италия в ключов сблъсък за второто място, което дава право на участие в плейофите за Мондиал 2026.

Снимка: Reuters

Фактите говорят сами

* Норвегия – 18 точки от 6 мача.

* Холанд – 12 гола в квалификациите.

* Голова разлика на Норвегия: 21:2.

* 24 гола за Холанд в 15 срещи от сезона.

* Холанд премина границата от 50 гола за националния си отбор, като му бяха необходими само 46 мача.

* За сравнение - на Хари Кейн му бяха необходими 71 мача, на Мбапе 90, на Меси 107, а на Роналдо 114 мача, за да достигнат 50 гола.

* Рекордът се държи от бившия датски футболист Пол Нилсен, който достига кота 50 през 1925 г. само с 36 мача.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK