Холанд ли е нападателят на годината!? (РЕЗУЛТАТИ)

Арлинг Холанд продължава да впечатлява феновете на Манчестър Сити и Норвегия. Нападателят вече е отбелязал 23 гола в 13 мача този сезон, като 14 от тях са за "гражданите", а девет – за националния отбор.

В последния си мач срещу Евертън от 8-ия кръг на Висшата лига, спечелен с 2:0, норвежецът добави още два гола към актива си, потвърждавайки основната роля, която има в отбора на Пеп Гуардиола.

Челси е в добра серия

По-рано Челси продължи добрата си серия с трета поредна победа във всички турнири, след като надви Нотингам Форест с класическото 3:0 като гост. Мачът обаче остави горчив вкус за "червените", тъй като той сложи край на кариерата на Анге Постекоглу начело на отбора.

Снимка: Reuters

След серия от четири поредни загуби във всички турнири, мениджърът бе уволнен, без да запише нито една победа в първите си осем мача (6 загуби и 2 равенства). Това е третият уволнен треньор на Форест от собственика Евангелос Маринакис за последните две години.

Първата част на срещата започна равностойно, като Челси направи множество грешки в разиграването, а Форест пропусна добри шансове чрез Морган Гибс-Уайт и Тайво Айони. Втората част обаче беше изцяло под контрола на гостите: Джош Ачеампонг откри резултата в 49-та минута, а Педро Нето удвои в 52-та. Крайното 3:0 оформи капитанът на Челси Рийс Джеймс след корнер в 84-та минута. Мачът завърши с втори жълт картон за Мало Густо, което подчерта нестабилната дисциплина в тима – вече пет червени картона за последните шест мача.

РЕЗУЛТАТИ:

Нотингам - Челси 0:3

Брайтън - Нюкасъл 2:1

Бърнли - Лийдс 2:0 (Илия Груев не влезе в игра за гостите)

Кристал Палас - Борнемут 3:3

Манчестър Сити - Евъртън 2:0

Съндърланд - Уулвс 1:0

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK