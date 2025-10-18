Холанд ли е нападателят на годината!? (РЕЗУЛТАТИ)

Арлинг Холанд продължава да впечатлява феновете на Манчестър Сити и Норвегия. Нападателят вече е отбелязал 23 гола в 13 мача този сезон, като 14 от тях са за "гражданите", а девет – за националния отбор.
В последния си мач срещу Евертън от 8-ия кръг на Висшата лига, спечелен с 2:0, норвежецът добави още два гола към актива си, потвърждавайки основната роля, която има в отбора на Пеп Гуардиола.
По-рано Челси продължи добрата си серия с трета поредна победа във всички турнири, след като надви Нотингам Форест с класическото 3:0 като гост. Мачът обаче остави горчив вкус за "червените", тъй като той сложи край на кариерата на Анге Постекоглу начело на отбора.
След серия от четири поредни загуби във всички турнири, мениджърът бе уволнен, без да запише нито една победа в първите си осем мача (6 загуби и 2 равенства). Това е третият уволнен треньор на Форест от собственика Евангелос Маринакис за последните две години.
Първата част на срещата започна равностойно, като Челси направи множество грешки в разиграването, а Форест пропусна добри шансове чрез Морган Гибс-Уайт и Тайво Айони. Втората част обаче беше изцяло под контрола на гостите: Джош Ачеампонг откри резултата в 49-та минута, а Педро Нето удвои в 52-та. Крайното 3:0 оформи капитанът на Челси Рийс Джеймс след корнер в 84-та минута. Мачът завърши с втори жълт картон за Мало Густо, което подчерта нестабилната дисциплина в тима – вече пет червени картона за последните шест мача.
Нотингам - Челси 0:3
Брайтън - Нюкасъл 2:1
Бърнли - Лийдс 2:0 (Илия Груев не влезе в игра за гостите)
Кристал Палас - Борнемут 3:3
Манчестър Сити - Евъртън 2:0
Съндърланд - Уулвс 1:0
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK