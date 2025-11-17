bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Холанд шокира: Хвана ме за задните части и се мотивирах!

Формулата за успех на Норвегия над Италия

Reuters

Норвегия победи Италия с 4:1 в квалификациите за световното първенство през 2026 г. и си осигури място на Мондиала, докато "Скуадрата" завърши една от най-тежките си квалификационни кампании. Къде е разликата между двата тима? 

Оказва се - в мотивацията. 

А звездата на скандинавците Арлинг Холанд шокира с признание, че е заиграл по-добре, след като е бил... хванат за задните части. 

Признанието

След мача нападателят на норвежкия национален отбор заяви, че е бил пазен добре от защитника Джанлука Манчини.

"При резултат 1:1, той започна да ме хваща по задника и аз си помислих: „Какво, по дяволите, правиш?“. Това ме ядоса и затова си изкарах жълт картон. После му благодарих за мотивацията и му казах "Хайде сега да играем!". И вкарах два гола!", сподели Холанд пред журналисти. 

Снимка: Reuters

Той е автор на две от попаденията - в 78-ма и 79-та минута. Останалите две вкараха Антонио Нуса и Йорген Странд Ларсен.

Класирането

Норвегия ще играе на световно първенство за четвърти път.

За последно скандинавците бяха на Мондиал през 1998 г. 

Снимка: Reuters

Тогава именно Италия ги отстрани на осминафинал.

