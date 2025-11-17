Холанд шокира: Хвана ме за задните части и се мотивирах!

Норвегия победи Италия с 4:1 в квалификациите за световното първенство през 2026 г. и си осигури място на Мондиала, докато "Скуадрата" завърши една от най-тежките си квалификационни кампании. Къде е разликата между двата тима?
Оказва се - в мотивацията.
А звездата на скандинавците Арлинг Холанд шокира с признание, че е заиграл по-добре, след като е бил... хванат за задните части.
След мача нападателят на норвежкия национален отбор заяви, че е бил пазен добре от защитника Джанлука Манчини.
"При резултат 1:1, той започна да ме хваща по задника и аз си помислих: „Какво, по дяволите, правиш?“. Това ме ядоса и затова си изкарах жълт картон. После му благодарих за мотивацията и му казах "Хайде сега да играем!". И вкарах два гола!", сподели Холанд пред журналисти.
Той е автор на две от попаденията - в 78-ма и 79-та минута. Останалите две вкараха Антонио Нуса и Йорген Странд Ларсен.
Норвегия ще играе на световно първенство за четвърти път.
За последно скандинавците бяха на Мондиал през 1998 г.
Тогава именно Италия ги отстрани на осминафинал.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK