Холанд шокира: Хвана ме за задните части и се мотивирах!

Норвегия победи Италия с 4:1 в квалификациите за световното първенство през 2026 г. и си осигури място на Мондиала, докато "Скуадрата" завърши една от най-тежките си квалификационни кампании. Къде е разликата между двата тима?

Оказва се - в мотивацията.

А звездата на скандинавците Арлинг Холанд шокира с признание, че е заиграл по-добре, след като е бил... хванат за задните части.

Признанието

След мача нападателят на норвежкия национален отбор заяви, че е бил пазен добре от защитника Джанлука Манчини.

"При резултат 1:1, той започна да ме хваща по задника и аз си помислих: „Какво, по дяволите, правиш?“. Това ме ядоса и затова си изкарах жълт картон. После му благодарих за мотивацията и му казах "Хайде сега да играем!". И вкарах два гола!", сподели Холанд пред журналисти.

Снимка: Reuters

Той е автор на две от попаденията - в 78-ма и 79-та минута. Останалите две вкараха Антонио Нуса и Йорген Странд Ларсен.

Класирането

Норвегия ще играе на световно първенство за четвърти път.

За последно скандинавците бяха на Мондиал през 1998 г.

Снимка: Reuters

Тогава именно Италия ги отстрани на осминафинал.

