Ибрахимович става футболист на Косово

Ибрахимович ще стане част от националния отбор по футбол на Косово. Тази новина зарадва феновете в най-младата европейска страна и притесни съперниците им.

Разочарованието обаче идва от факта, че не става дума за опитния нападател Златан Ибрахимович, който и без това приключи спортната си кариера през 2023 г., а за Арийон Ибрахимович.

През декември той ще стане на 20 години, а до момента е минал през всички национални гарнитури при подрастващите на... Германия.

Корените

Арийон Ибрахимович е роден и израснал в Нюрнберг. Родителите му обаче са емигранти от територията на днешно Косово и град Призрен вероятно преди войната от края на ХХ век.

Младият футболист така и не е живял на територията на страната, която обяви независимост през 2008 г. Той започва кариерата си в академията на Гройтер Фюрт, а след това играе за Нюрнберг и Байерн Мюнхен.

През 2023 г. той подписва първия си професионален договор с мъжкия тим на баварците, като дори изиграва два мача за гранда преди да бъде преотстъпен на Фрозиноне и Лацио.

От настоящия сезон той играе за Хайденхайм, който е 17-ти в класирането на Бундеслигата.

Връзката с Ибрахимович

Всъщност Арийон няма пряка семейна връзка със Златан Ибрахимович, който игра в знаменитата си кариера за Аякс, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед.

Имената им просто съвпадат. Дори произходът им не е от едно място. Докато младокът е от Косово, шведският му съименник също се хвали с балкански корени - баща му Шефик е от Босна и Херцеговина, а майка му Юрка е от Хърватия.

Снимка: Getty Images

Двамата обаче са се срещали - през 2024 г., когато Фрозиноне и Милан играха един срещу друг.

Арийон посочва Златан за един от идолите си във футбола, заедно с португалеца Кристиано Роналдо.

Разбирателство

Новината, че младият полузащитник ще играе за националния отбор на Косово, идва от самата федерация на страната.

Според медиите в Косово, самият президент на местната централа Агим Адеми е провел сериозен разговор с младежа и договорката им е въпрос на време.

Възможност

Косово, като най-младата страна в Европа, обявила своята независимост от несъществуващата вече Югославия преди 17 години след тежка война, е част от ФИФА и УЕФА от 2016 г.

Въпреки че страната не е призната от редица страни, в това число Сърбия, Русия, Гърция, Румъния, Словакия, Босна и Херцеговина, Кипър, Испания и други, националният тим е пълноправен участник във всички международни турнири.

До момента косоварите не са се класирали на световно или европейско първенство, то имат реалния шанс това да се случи за Мондиала през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.

В момента Косово е на втора позиция в групата си (само първият със сигурност отива на световно) и изостава с 3 точки от Швейцария. През ноември обаче предстоят решителните мачове за тима - гостуване на Словения и домакинство на прекия конкурент. Именно в тях може да играе Ибрахимович.

Редица от футболистите в тима на Косово са родени в чужбина (често в семейства на емигрирали заради войната), но избират да играят за отбора заради по-големия шанс за международна изява.

Такива са още Флоран Хадерджонай, Илир Красники, Анди Хоти и други.

