Имат един от най-модерните стадиони, а не могат да изхранят семействата си

Футболистите на Дубочица с протест по време на мач

Имат един от най-модерните стадиони, а не могат да изхранят семействата си

Изненадващ протест беляза един от последните кръгове в сръбския футбол. 

В мача срещу Кабел Нови Сад от 14-ия кръг на Първа лига (второто ниво в сръбския футбол), играчите на Дубочица Лесковац седнаха на терена. Причината - забавяне на заплати от страна на ръководството. 

Прецедентът е, че именно те играят на един от най-модерните стадиони на Балканите, който беше открит през август 2023 г. 

Протестът

От 6 месеца футболистите на Дубочица играят без заплащане. 

През този период играчите са провели няколко разговора с ръководството, но без резултат. Част от футболистите настояват, че няма как да продължат да участват в мачове, тъй като няма как да изхранват семействата си. 

В мача срещу Кабел футболистите на Дубочица изпълниха първия удар, а след това за 20 секунди седнаха на терена, за да привлекат внимание към проблема.

Иначе тимът е на 13-та позиция в класирането на втория сръбски ешалон.

Стадионът

Само преди 2 години Дубочица започна да играе на модерния стадион, носещ името на тима в Лесковац

Той получи 4 звезди от УЕФА преди откриването си и често е ползван и от сръбския национален отбор. Там се игра мачът срещу Албания, загубен от домакините с 0:1.

Българският национален отбор също игра на него - през 2023 г., когато завърши 2:2 със сърбите в квалификациите за европейското първенство. 

Съоръжението беше използвано и от Чукарички и Раднички Ниш за квалификациите за европейските клубни турнири.

