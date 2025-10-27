Имат един от най-модерните стадиони, а не могат да изхранят семействата си

Изненадващ протест беляза един от последните кръгове в сръбския футбол.

В мача срещу Кабел Нови Сад от 14-ия кръг на Първа лига (второто ниво в сръбския футбол), играчите на Дубочица Лесковац седнаха на терена. Причината - забавяне на заплати от страна на ръководството.

Прецедентът е, че именно те играят на един от най-модерните стадиони на Балканите, който беше открит през август 2023 г.

Протестът

От 6 месеца футболистите на Дубочица играят без заплащане.

През този период играчите са провели няколко разговора с ръководството, но без резултат. Част от футболистите настояват, че няма как да продължат да участват в мачове, тъй като няма как да изхранват семействата си.

В мача срещу Кабел футболистите на Дубочица изпълниха първия удар, а след това за 20 секунди седнаха на терена, за да привлекат внимание към проблема.

Иначе тимът е на 13-та позиция в класирането на втория сръбски ешалон.

Стадионът

Само преди 2 години Дубочица започна да играе на модерния стадион, носещ името на тима в Лесковац.

Той получи 4 звезди от УЕФА преди откриването си и често е ползван и от сръбския национален отбор. Там се игра мачът срещу Албания, загубен от домакините с 0:1.

Българският национален отбор също игра на него - през 2023 г., когато завърши 2:2 със сърбите в квалификациите за европейското първенство.

Съоръжението беше използвано и от Чукарички и Раднички Ниш за квалификациите за европейските клубни турнири.

