Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Звезда на Байерн блесна с 29 диаманта в зъбите Карати в устата

Звездата на Байерн Мюнхен Луис Диас привлече вниманието с нестандартна промяна във външния си вид. Колумбийският национал е решил да освежи усмивката си, като си постави т. нар. „грилз“ – декоративни зъбни аксесоари, инкрустирани с общо 29 диаманта.

Според информация на Bild, в единия зъб са вградени 12 малки диаманта, а в другия – 17 прецизно шлифовани скъпоценни камъка. Процедурата е извършена в родната му Колумбия и със сигурност е струвала солидна сума.

Резултатът беше показан от неговия зъболекар Даниел Сабалета, който практикува в крайбрежния град Баранкиля. На публикуваните снимки Диас демонстрира новата си усмивка с видимо самочувствие.

Крилото на баварците не е единственият футболист, заложил на подобен стил. След спечелването на шампионската титла на „Алианц Арена“ неговите съотборници Майкъл Олисе и Алфонсо Дейвис също бяха забелязани с подобни украшения.

Сред останалите футболни звезди, които носят диаманти в устата си са играчите на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, Родриго и Едер Милитао.