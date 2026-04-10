Истинският Джаро: По-футболен и по-безскрупулен от измисления

"Джаро" у нас обикновено се свързва с образа, изигран от Михаил Билалов в сериала "Под прикритие".

Само че ще ви изненадаме, че само през една гранична бразда на югозапад, съществуваше истински Джаро! Такъв, който диктуваше живота в Северна Македония, още докато страната беше част от Югославия.

Велибор Джаровски - Джаро, е човек, който всички познаваха! Той беше мениджърът, организирал концертите на едни от най-известните музикални звезди на Балканите в Северна Македония. В страната той доведе Лепа Брена, Здравко Чолич, Бело Дугме.

Но той бе и Краля на "черното тото"! Той никога не направи усилие да го скрие, като дори разказа за своите методи в биографична книга преди да си отиде от този свят на 75-годишна възраст през 2024 г.

Не 22, а 23 мача!

Градските легенди твърдят, че Джаро е участвал в манипулирането на резултати на повече от 80 мача в бивша Югославия! В резултат на това вече несъществуващият Слога Югомагнат (днес се смята, че негов приемник е Шкупи) става шампион на страната три сезона подред - 1999, 2000, 2001 г.

Първият мач, който той "урежда" е между Югококта и Тиквеш през 70-те години на ХХ век. Джаро плаща 500 000 динара, за да си осигури загубата на Тиквеш срещу клуба, в който е играл като ученик.

Така се завърта рулетката!

През 1971 г. Лескоец - Велгощи завършва с невероятния резултат 134:0, отново под неговата диктовка. Смята се, че той е манипулирал резултати на мачовете на Вардар Скопие, Сараево, Тузла, Мостар.

Според легендите Джаро е отговорен за изненадващото 0:0 между Металац Валево и Индустриалец Скопие. На пръв поглед няма нищо скандално в мач без голове, но в случая говорим за... хандбал.

"Във всеки клуб има слабо звено - футболист с проблеми с хазарта, някой, който иска нова кола, нова къща, има любовница, която да издържа. Първо се насочвам към левите защитници, централните защитници и вратарите, защото за тях е по-лесно да правят фаталните грешки. Те трябва да се държат професионално, за да не бъдат хванати. Никога не е добре, ако получат червен картон или допуснат дузпа. Всеки мач е уреден по този начин, включително в Западна Европа.", твърди Джаро.

Когато го арестуват за първи път, президентът на Футболната федерация на Югославия Славко Шайбер, го обявява за "Най-голямото зло". Той е изправен пред съда в края на 80-те години заради манипулиране на резултатите в 22 срещи.

"Грешка - 23 са.", казва хладнокръвно Джаро и след това разкрива, че по време на срещата Хайдук - Слобода в Сплит, решил да оттегли офертата, за да може да се разхожда спокойно по улиците.

Властта

Зад решетките Джаро прекарва едва 90 дни, въпреки че първоначално му предричат 15 години затвор.

Той сам се хвали, че е уредил резултатите, като за дейността му е наясно дори Йосип Броз Тито - главата на тогавашна Югославия. Според мълвата първият човек в държавата казал: "Оставете Джаровски! Той върши нещата си по толкова симпатичен начин!".

Самият Джаро пък отговаряше, че в пределите на вече несъществуващата държава, само Тито е по-голям измамник.

През 90-те, когато Югославия се разпада и е разкъсвана от войни, Джаровски така и не успява да си проправи път в бизнеса, завзет тогава от мафията. Смята се обаче, че има пръст в решаването на титлата на Сърбия за сезон 1997/1998. Тогава тимът на Желко Ражнатович - Аркан Обилич разваля хегемонията на Цървена звезда и Партизан.

В новия ред Джаро застава от другата страна. Той влиза в ролята на експерт и често е канен да посочва кои резултати са манипулирани.

Той дори анализира такива срещи в България през 2009 г. пред "Дневник": "Не са много и не са от най-силните двубои. Годишно се покриват четири до пет мача".

Парите

Самият Джаро не отричаше, че има "политически гръб" в работата си с футболните тимове. "Ако нямах, щях да съм още в затвора. Мой човек беше Стане Доланц - шефът на тайната и явната милиция, който искаше да наследи Тито. Мой защитник е и Свети Стефан", загадъчно отговаряше той.

Колко пари обаче му донесе тази дейност? Доста, ако вярваме на признанията му за изхарчени милиони долари в казината в Европа. Джаро говореше за суми между 3 и 5 милиона, проиграни на покер и блекджек в Гърция, Австрия и Германия.

В края на живота си Джаро бе симпатичен старец, който не се срамуваше от действията си преди това. "Ако по мое време имаше букмейкърски пунктове, щях да съм богат като Бил Гейтс", смееше се македонецът, който в родината му изпратиха с почести и съболезнования от някои от най-големите звезди в региона.

И ако всички тези истории ви се струват невероятни, то самият Джаро се хвалеше, че е измамил... собствената си майка.

"Тогава в Югославия се пушеше най-много "Филтър Югославия" и можеше от тях да спечелиш автомобил "Застава 750". Майка ми пушеше такива. Написах на едно листче "Вие сте победител" и по-късно видях майка ми в двора, че вече мисли къде да вдигнем гаража. Каза ми, че е спечелила и още: "Ще даваме и на сестра ти да кара. На теб - не. Ти си луд!". В събота измислих тази история, за да не могат да проверят. Когато в понеделник разбраха, дойдоха да ме питат и им казах: "Естествено, че е моя работа цялото това нещо. А вие искахте да давате Заставата само на сестра ми, а на мен не".