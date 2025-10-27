bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Избягаха от талибаните и отново играят футбол (ВИДЕО)

Първи мач за бежанките на Афганистан от 4 години насам

Да загубиш, но въпреки това да си завладян от радост. Това преживя женският футболен отбор на бежанците на Афганистан. Тимът загуби от Чад с 1:6 в турнир на ФИФА, игран в Мароко. Това беше първа международна изява на състава от Близкия изток от 4 години насам.

Да ти забранят да правиш това, което обичаш най-много. Такава е действителността в Афганистан, откакто правителството на талибаните пое властта през 2021 г.

Именно тогава е и последният международен мач - загуба от Катар с 0:5. От този момент насам спортът в Афганистен е забранен, а практикуващите го - застрашени от преследване.

Снимка: Reuters

Принудени да напуснат

Заради промените в политическата действителност жените във футболния отбор са принудени да напуснат страната, като голяма част от тях живеят в Австралия.

Така, след множество перипетии, през месец май тази година от Международната футболна централа одобряват създаването на отбор на бежанците на Афганистан.

Вчера съставът, воден от шотландката Полин Хамил, претърпя поражение с 1:6. Самото им присъствие на терена обаче предизвика достатъчно силни емоции у футболистките, които отново изпитаха радостта от играта, която толкова обичат.

На турнира в Мароко участват още отборите на Либия и Тунис.

Снимка: Reuters

