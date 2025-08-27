Изненада: Арлинг Холанд обяви голяма промяна

Арлинг Холанд се готви за промяна. Снажният голмайстор е решил да смени името върху тениската си в националния отбор на Норвегия.

25-годишният нападател добавя "Браут" към "Холанд" върху екипа, с който ще се опита да вкара ценни голове за скандинавците по пътя към класиране за световното първенство през 2026 г.

Селекционерът на Норвегия Стале Солбакен коментира, че току-що е научил за промяната: "Това е неговото име, вече не е толкова трудно. Досега нищо не знаех".

Снимка: https://www.instagram.com

Промяната върху фланелката

Цялото име на Холанд е Арлинг Браут Холанд. Така стана известен при появата си на футболния небосклон през 2019-а, когато отбеляза 9 гола в един мач на световното първенство до 20 години.

Използването едновременно на фамилиите и на двамата родители (Браут е фамилията на майка му) е нормална практика в Норвегия.

Първият мач, в който нападателят ще бъде с новото име на гърба си, е на 4 септември. Тогава Норвегия ще изиграе приятелски мач с Финландия. На 9 септември "викингите" се изправят срещу Молдова в мач от световните квалификации.

