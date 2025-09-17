bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Известен вратар опита да избяга от Украйна. Пращат го на фронта

Платил 8000 долара. В групата имало и дете

Бившият вратар на Динамо Киев, Пафос, Лех Познан, Шахтьор Донецк и Черноморец Одеса Артур Рудко е задържан от украинските власти. 

Причината е, че е опитал да избяга от страната, която воюва след нападението на Русия през 2022 г. 

А сега му предстои да отиде... на фронта.

Опит за бягство

Рудко е бил задържан при опит да премине организирано границата на 3 септември в посока Молдова. В групата от четирима мъже е имало и дете - син на един от тях с декларация за съгласие за пътуване, подписана от майката. Те са жители на Донецка, Луганска, Киевска и Сумска области.

След задържането си са обяснили, че са платили по 8000 долара на човек, който да ги преведе през границата. 

Наказанието

Цялата информация за случая е неофициална. 

Смята се, че Рудко ще бъде изпратен в тренировъчен лагер за войници, а след това му предстои да отиде на фронта. 

Вратарят е на 32 години и не попада във възрастовата категория за забрана за излизане от страната - от 18 до 22 години. 

Наскоро правителството във воюващата страна премахна и нея, тъй като доста непълнолетни биват пращани в чужбина, за да не се налага да бъдат мобилизирани на фронта.

Две дербита в Шампионска лига! Вижте къде да гледате Байерн, Челси, Ливърпул и Атлетико!

Дербитата на първия кръг - пряко и едновременно на Champions TV днес!

Перфектна България на световното първенство по волейбол!

Капитан на Цървена звезда почина на терена

Никола Цолов пред bTV: Ако не си вярваш, не трябва да го правиш (ВИДЕО)

Голям шлем: Красавица забила и Синер, и Алкарас на Us Open?

Левски напълни още един сектор за мача с Лудогорец

Неподадено възражение коства олимпийското злато на Петър Запрянов (ВИДЕО)

Капитан на Цървена звезда почина на терена

