Известен вратар опита да избяга от Украйна. Пращат го на фронта

Бившият вратар на Динамо Киев, Пафос, Лех Познан, Шахтьор Донецк и Черноморец Одеса Артур Рудко е задържан от украинските власти.

Причината е, че е опитал да избяга от страната, която воюва след нападението на Русия през 2022 г.

А сега му предстои да отиде... на фронта.

Опит за бягство

Рудко е бил задържан при опит да премине организирано границата на 3 септември в посока Молдова. В групата от четирима мъже е имало и дете - син на един от тях с декларация за съгласие за пътуване, подписана от майката. Те са жители на Донецка, Луганска, Киевска и Сумска области.

След задържането си са обяснили, че са платили по 8000 долара на човек, който да ги преведе през границата.

Наказанието

Цялата информация за случая е неофициална.

Смята се, че Рудко ще бъде изпратен в тренировъчен лагер за войници, а след това му предстои да отиде на фронта.

Вратарят е на 32 години и не попада във възрастовата категория за забрана за излизане от страната - от 18 до 22 години.

Наскоро правителството във воюващата страна премахна и нея, тъй като доста непълнолетни биват пращани в чужбина, за да не се налага да бъдат мобилизирани на фронта.

